Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 大開眼戒 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶傑
1小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　愛潑斯坦案的敗露，使大導演寇比力克生前最後一部電影《大開眼戒》再度成為話題。尤其寇比力克在完成電影後不久即猝死，據傳電影的剪輯權最終由電影公司接手，令陰謀論盛行不衰。

　　寇比力克是公認的電影奇才，政治立場明顯偏左，譬如其反戰名作《烈血焚城》，極盡諷刺之能事，表現手法極為冷酷，對比另一部《亂世兒女》，同樣也是戰爭題材，主角由不諳世事的青年，試圖以參戰和軍功晉升上流社會，實則糜爛、虛偽墮落的真相。

　　寇比力克後期的作品，貫穿對人性的冷酷批判，到了《大開眼戒》，手法變得較為隱晦。首先選角令人迷惑，男主角湯告魯斯自帶「主角光環」，偏偏在電影裏扮演一個「小男人」；儘管外表英俊且事業有成，在世俗眼中，是美夢成真的人生贏家，但在情感關係裏，卻脆弱迷茫；在社交的權力網絡中，更是一隻迷途羔羊，導演選擇湯告魯斯，隱隱有一絲自我的惡趣味。

　　《大開眼戒》以情色為招徠，實際展現的是驚悚，電影中有大量全裸女體的畫面，卻配上陰森的布景、詭異的儀式，和不祥的氣氛，諷刺寓意尤勝紅樓夢的「風月寶鑒」，男主角最終竟落荒而逃，也符合觀眾的情緒反應。

　　《大開眼戒》改編自1920年代歐洲的小說，當時佛洛伊德的性心理學說盛行，大蕭條和戰爭即將接踵而至，情色只是人心惶恐的掩飾。這齣電影未必與愛潑斯坦案有直接關係，但是無巧不成書，寇比力克宛如先知，尤其電影的最後一幕，男女主角的幼女在玩具店裏走開，而前方是兩個曾經出席過派對的老男人，歷來是影迷的一大猜想，因為寇比力克從來沒有廢鏡頭，何況是電影結尾。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

最Hit
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
11小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
2小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
10小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心 「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
11小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
13小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
7小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
2小時前
前來接機的余先生。
伊朗局勢︱開戰後杜拜首班回港客機順利到埗 有家屬到場接機 : 好好彩搶到機票 !
社會
5小時前
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
黃文標驚爆疑患柏金遜症  出現手震及平衡欠佳迷失商場  《尋秦記》翻紅卻惹不幸：生死有命
06:20
黃文標驚爆疑患柏金遜症  出現手震及平衡欠佳迷失商場  《尋秦記》翻紅卻惹不幸：生死有命
影視圈
5小時前
更多文章
陶傑 - 開戰是放煙霧？ | 油尖多士
　　美國聯同以色列向伊朗開戰，記者在紐約機場街訪，有美國遊客直言，戰爭是政府聲東擊西的手段，為使公眾從愛潑斯坦案轉移視線。 　　愛潑斯坦案對西方社會之殺傷力，近半個世紀來可謂首屈一指。愛潑斯坦以一介中間人的身份，竟可交遊三界，橫跨四海，但凡總統、政客、皇室成員、商界大鰐、科學家、銀行家、知識精英，都成為他的座上賓，組成一張以瑞士達沃斯經濟論壇為核心，輻射唐寧街、白宮、哈佛大學、紐約格林威治村
2026-03-04 02:00 HKT
油尖多士