陶傑 - 大開眼戒 | 油尖多士

愛潑斯坦案的敗露，使大導演寇比力克生前最後一部電影《大開眼戒》再度成為話題。尤其寇比力克在完成電影後不久即猝死，據傳電影的剪輯權最終由電影公司接手，令陰謀論盛行不衰。



寇比力克是公認的電影奇才，政治立場明顯偏左，譬如其反戰名作《烈血焚城》，極盡諷刺之能事，表現手法極為冷酷，對比另一部《亂世兒女》，同樣也是戰爭題材，主角由不諳世事的青年，試圖以參戰和軍功晉升上流社會，實則糜爛、虛偽墮落的真相。



寇比力克後期的作品，貫穿對人性的冷酷批判，到了《大開眼戒》，手法變得較為隱晦。首先選角令人迷惑，男主角湯告魯斯自帶「主角光環」，偏偏在電影裏扮演一個「小男人」；儘管外表英俊且事業有成，在世俗眼中，是美夢成真的人生贏家，但在情感關係裏，卻脆弱迷茫；在社交的權力網絡中，更是一隻迷途羔羊，導演選擇湯告魯斯，隱隱有一絲自我的惡趣味。



《大開眼戒》以情色為招徠，實際展現的是驚悚，電影中有大量全裸女體的畫面，卻配上陰森的布景、詭異的儀式，和不祥的氣氛，諷刺寓意尤勝紅樓夢的「風月寶鑒」，男主角最終竟落荒而逃，也符合觀眾的情緒反應。



《大開眼戒》改編自1920年代歐洲的小說，當時佛洛伊德的性心理學說盛行，大蕭條和戰爭即將接踵而至，情色只是人心惶恐的掩飾。這齣電影未必與愛潑斯坦案有直接關係，但是無巧不成書，寇比力克宛如先知，尤其電影的最後一幕，男女主角的幼女在玩具店裏走開，而前方是兩個曾經出席過派對的老男人，歷來是影迷的一大猜想，因為寇比力克從來沒有廢鏡頭，何況是電影結尾。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑