陶傑 - 開戰是放煙霧？ | 油尖多士

美國聯同以色列向伊朗開戰，記者在紐約機場街訪，有美國遊客直言，戰爭是政府聲東擊西的手段，為使公眾從愛潑斯坦案轉移視線。



愛潑斯坦案對西方社會之殺傷力，近半個世紀來可謂首屈一指。愛潑斯坦以一介中間人的身份，竟可交遊三界，橫跨四海，但凡總統、政客、皇室成員、商界大鰐、科學家、銀行家、知識精英，都成為他的座上賓，組成一張以瑞士達沃斯經濟論壇為核心，輻射唐寧街、白宮、哈佛大學、紐約格林威治村、荷李活、挪威諾貝爾和平獎委員會的通天網，摧毀了當代整個西方世界的道德基礎，多少精英的信譽形象，崩潰於一夜之間。



中國古語有「車船店腳牙，無罪也該殺」的江湖俗語，指五種職業最無誠信可言。愛潑斯坦本職投資銀行的交易員，後來發展為「首席淫媒」，專事中間人的角色，此即中國古代所謂的「牙」。至於車船店腳等工夫，雖毋須其本人親力親為，但在他經營「歡樂島」之際，也都在其管理範圍之內，一個人佔齊了「車船店腳牙」五種角色，最後落得橫死，一點也不意外。



愛潑斯坦籠絡人的手段，本質與《水滸傳》的江湖並無分別，無非美食、紅酒、私人飛機、豪宅、娼妓，甚至包括孌童。此一真相的效應相當幻滅：這些頭面人物，平時道貌岸然，出現在CNN鏡頭或國際論壇時，大道理說得慷慨激昂，但在愛潑斯坦檔案照片裏，去掉了專業燈光和濾鏡，縱使個個大有來頭，身家過億，也不過尋常中年油膩男的模樣。堂堂前世界首富蓋茨，竟須索求治療性病的抗生素。至於安德魯王子，從頭到尾都只是一個小丑。



愛潑斯坦三百多萬頁的文件，揭開西方「上流社會」的老底，令兢兢業業、胼手胝足淪為笑話，LinkedIn還有成千上萬名牌大學的後起之秀，等待接近並躋身網中人。如此道德混亂、是非顛倒，難怪美國民眾竟認為，特朗普政府不惜發動戰爭，以緩解民憤，轉移99%民眾對1%精英的仇恨，美國人之認知，確有其獨特民情。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑