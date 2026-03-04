Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 開戰是放煙霧？ | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶傑
3小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　美國聯同以色列向伊朗開戰，記者在紐約機場街訪，有美國遊客直言，戰爭是政府聲東擊西的手段，為使公眾從愛潑斯坦案轉移視線。

　　愛潑斯坦案對西方社會之殺傷力，近半個世紀來可謂首屈一指。愛潑斯坦以一介中間人的身份，竟可交遊三界，橫跨四海，但凡總統、政客、皇室成員、商界大鰐、科學家、銀行家、知識精英，都成為他的座上賓，組成一張以瑞士達沃斯經濟論壇為核心，輻射唐寧街、白宮、哈佛大學、紐約格林威治村、荷李活、挪威諾貝爾和平獎委員會的通天網，摧毀了當代整個西方世界的道德基礎，多少精英的信譽形象，崩潰於一夜之間。

　　中國古語有「車船店腳牙，無罪也該殺」的江湖俗語，指五種職業最無誠信可言。愛潑斯坦本職投資銀行的交易員，後來發展為「首席淫媒」，專事中間人的角色，此即中國古代所謂的「牙」。至於車船店腳等工夫，雖毋須其本人親力親為，但在他經營「歡樂島」之際，也都在其管理範圍之內，一個人佔齊了「車船店腳牙」五種角色，最後落得橫死，一點也不意外。

　　愛潑斯坦籠絡人的手段，本質與《水滸傳》的江湖並無分別，無非美食、紅酒、私人飛機、豪宅、娼妓，甚至包括孌童。此一真相的效應相當幻滅：這些頭面人物，平時道貌岸然，出現在CNN鏡頭或國際論壇時，大道理說得慷慨激昂，但在愛潑斯坦檔案照片裏，去掉了專業燈光和濾鏡，縱使個個大有來頭，身家過億，也不過尋常中年油膩男的模樣。堂堂前世界首富蓋茨，竟須索求治療性病的抗生素。至於安德魯王子，從頭到尾都只是一個小丑。

　　愛潑斯坦三百多萬頁的文件，揭開西方「上流社會」的老底，令兢兢業業、胼手胝足淪為笑話，LinkedIn還有成千上萬名牌大學的後起之秀，等待接近並躋身網中人。如此道德混亂、是非顛倒，難怪美國民眾竟認為，特朗普政府不惜發動戰爭，以緩解民憤，轉移99%民眾對1%精英的仇恨，美國人之認知，確有其獨特民情。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
15小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
10小時前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
7小時前
美股恐慌情緒高漲 道指期貨瀉近1000點 美元美債抽升 專家：市場早前低估局勢
美股恐慌情緒高漲 道指瀉逾1100點 美元美債抽升 專家：市場轉向恐慌性拋售
股市
6小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜特朗普：必要時軍事護航油輪穿霍爾木茲海峽 宣布切斷與西班牙貿易｜持續更新
即時國際
3小時前
中電消費券2026 |3月初起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
12小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
16小時前
更多文章
陶傑 - 壞王子 | 油尖多士
　　英國國王查理斯三世的胞弟安德魯王子被捕，罪名是涉嫌向美國淫媒愛潑斯坦洩露機密，是近代英國皇室最大的醜聞，比甚麼退位、婚變，兄弟不合要嚴重許多。 　　安德魯王子一向形象麻麻，具典型的「次子綜合症」：尤其在大家族之中，不受父母重視，沒有重要的責任擔當，所獲資源有限，性格容易偏激、叛逆，自尊心低落。除安德魯之外，查理斯的次子哈利也是一個典型，與美國女演員梅根結婚之後，自我炒作，尋求關注，更是新
2026-02-25 02:00 HKT
油尖多士