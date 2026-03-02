辛正兒 - 美國動武掠奪能源 全球局勢動盪不安 | 社論

美國聯同以色列攻打伊朗，表面上以「防止核武擴散」為名，實則延續着其在中東地區一貫的戰略邏輯：以軍事手段控制全球能源命脈，維護石油美元的霸權地位。



不久前，美國總統特朗普政府放話「接管」並「擁有」加沙，甚至不排除出兵巴拿馬奪回運河控制權。如今劍指伊朗，絕非孤立事件，而是華盛頓新帝國主義思維的再次顯現。從委內瑞拉到伊朗，這些擁有豐厚石油儲備卻不聽命於華府的國家，無一不成為其軍事威脅與經濟封鎖的目標。



數據揭示真相。伊朗每日產量逾300萬桶石油，雖僅佔全球3%，卻扼守霍爾木茲海峽這條全球兩成石油必經的咽喉要道。其每桶不足10美元的開採成本，蘊藏着巨大的利潤空間。再看委內瑞拉，坐擁全球17.5%的石油儲量，卻因長期封鎖與制裁，產量從高峰每日350萬桶跌至如今的90萬桶，基礎設施破敗、民生凋敝。這難道只是巧合？



這是一場精心布局的「資源收割」。美國先以制裁癱瘓他國石油工業，再以軍事威脅進一步壓縮其生存空間，最終目的是將這些資源從全球市場中剔除，或逼使其屈服於華盛頓的政治指令。這不僅是對主權國家的公然欺凌，更是對國際法與聯合國憲章基本原則的粗暴踐踏。



這種以強權取代規則的行徑，正在為全球經濟注入前所未有的不穩定性。當石油這一工業血液的供應隨時可能因大國軍事行動而中斷，關稅壁壘與利率成為經濟武器，全球供應鏈將陷入長期動盪。各國貨幣可能急劇波動，能源安全岌岌可危，通脹壓力如影隨形。



面對這場由單邊主義與軍事冒險引發的風暴，全球南方國家必須保持高度警覺。捍衛以聯合國憲章為核心的國際體系，反對任何形式的軍事掠奪，加強本幣結算與區域合作，降低對單一能源通道的依賴，方能在這場強權掀起的驚濤駭浪中，守住國家發展與民生福祉的底線。世界的未來，絕不應由槍炮與石油獨自書寫。



辛正兒