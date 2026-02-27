Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 善用他山之石 推動全民用AI | 社論

頭條社論
辛正兒
3小時前
　　財政司司長陳茂波在新年度《財政預算案》中提出「AI+」多項措施，旨在推動全民掌握人工智能，方向明確，值得肯定。然而，環顧歐美國家在AI教育與勞動力培訓方面的進展，香港實有「後發追上」的需要。他山之石，可以攻玉，香港若能擇善而從，借鑑國際經驗，方能加快營造全社會擁抱善用AI的氛圍，提升香港的競爭力。

　　歐美經驗顯示，推動全民掌握AI絕非單純的技術教學，而是一場涵蓋頂層設計、課程革新、倫理塑造及產學協作的系統性變革。在核心理念上，歐盟以人為本，強調倫理與安全，透過《人工智能法》為技術應用劃下紅線；美國則由競爭驅動，將AI素養視為「第四種基礎能力」，鼓勵創新與領導。兩者雖路徑有別，但均體現了從「技術使用者」到「智慧創造者」的思維升級。

　　對照香港，預算案的措施雖具帶動作用，但在投資規模、系統性規劃及法律監管層面，與歐美仍有差距。美國聯邦政府通過國家科學基金會大規模資助AI研究，州政府靈活撥款，如北卡羅來納州斥資1500萬美元為全州中學購置AI教學平台；歐盟透過「數位歐洲計劃」撥款13億歐羅，並設立「歐洲數位創新中心」支援中小企。香港若要「後發追上」，必須加大資源投入，建立涵蓋中小學至高等教育的系統化AI課程框架，將《AI素養框架》中「參與、創造、管理、設計」四個維度融入本地課程，從小培養學生的批判性思維與倫理意識。

　　更為關鍵的是在職勞工的培訓轉型。歐盟透過《AI法案》強制企業確保員工具備AI素養，將培訓從「選項」變為「義務」；美國則以稅收抵免激勵企業投資人才，企業為員工支付AI培訓費用可獲最高30%的稅務優惠，同時推廣全國性的AI註冊學徒計劃，打通教育與就業的壁壘。反觀香港，預算案的措施雖起帶動作用，但若要加快全民善用AI的步伐，各界尤其是商界的支持和配合至關重要。企業不應只着眼於引入AI提升效率，更須增撥資源提升員工技能，這既是社會責任，也是維持企業長遠競爭力的必然選擇。

　　香港擁有獨特的國際化優勢和堅實的科研基礎，有能力在AI時代佔據一席之地。然而，機遇從不等待猶豫者。政府需在政策引導、資源投放、法律監管上展現更大決心；商界需在人才培訓、技術應用上體現更強承擔；教育界需在課程革新、倫理培育上實現更快突破。只有「官產學研」四方攜手並進，香港才能在這場全球AI競賽中迎頭趕上，避免在國際競爭中落後於人。

辛正兒

