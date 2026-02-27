邵家輝 - 建設安全香港 | 家輝講場

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邵家輝
3小時前
　　作為一個宜居宜業、深受旅客歡迎的國際城市，有力保障人們的生命財產安全，是不可或缺的條件。香港警方自2024年啟動的「銳眼計劃」，正是提升本港安全水平的得力助手。

　　該計劃在不同地點安裝約5000支閉路電視鏡頭，並接入約6000支屬其他政府部門及機構的鏡頭，至今協助警方偵破899宗案件，包括謀殺、搶劫等嚴重罪案，成效相當顯著。

　　事實上，以往由於欠缺覆蓋較廣的防罪「天眼」網絡，當罪案發生後，警員需聯絡相關機構翻查第三方鏡頭影像，再將分散資料整合，始能追蹤目標人物或車輛。整個過程費時耗力，更容易讓罪犯趁機逃脫，甚至再次作案。

　　警方現擬推展第二階段計劃，至2028年將全港鏡頭數目增至約6萬支，其後因應北都等新發展區需求，再額外增設約6500支鏡頭，以擴大「天眼」覆蓋範圍。這不僅有助提升偵查罪案效率、對潛在犯罪活動形成有力阻嚇，亦能在大型公眾活動舉行期間，協助警方迅速管理人群。

　　有人單看鏡頭數字增加而生疑慮，但其實全球多個先進城市早已廣泛安裝及應用閉路電視，以達防罪破案之效。據悉以每平方公里閉路電視密度比較，現時倫敦市有約550支、巴黎逾380支、首爾240支、新加坡120支（料2035年增至逾260支），而香港僅39支；在2028年完成第二階段計劃後，香港密度增至214支，只跟上述城市相若。

　　至於私隱問題，亦毋須過慮。有關鏡頭僅拍攝公眾地方，並在監察範圍內設置清晰告示。警方更設嚴格內部指引，只有具一定職級的警務人員，在合理理由下方可存取影像，不當使用者會被追究責任。

　　「銳眼計劃」是提升整體治安水平的重要一步，能更好保護市民。在當局嚴密監督使用下，大家放心之餘，更對這座城市的安全充滿信心。

全國政協委員
自由黨主席
立法會議員（批發及零售界）
