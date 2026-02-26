Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 擁抱科創競逐新機遇 財政穩健迎接新挑戰 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
13小時前
  政府發表新一年度《財政預算案》，不僅標誌着香港擺脫數年赤字困局，亦揭示在策略思維上有根本轉變。財政司司長陳茂波以「國際創科新中心」為重要前章，預示香港決心踏上轉型快車道，其意義深遠。

　　預算案設「國際創新科技中心」為重要前章，重點着墨於人工智能與新型工業化的發展，是一次具戰略眼光的「放手大幹」。以往香港的經濟引擎側重金融商貿和專業服務，雖然鞏固了國際金融中心地位，但在新一輪科技革命中，略顯未追上國際形勢。如今，政府明確將創科列為重中之重，從成立「AI+與產業發展策略委員會」，到預留約2.2億港元建設首個境外國家製造業創新中心等，這些實質性舉措展現了「彎道超車」的決心。預算案猶如一份動員令，號召各界打破舊有思維定勢，勇於投身人工智能與新科技的浪潮之中，只有這樣，香港才能在全球競爭中保持領先，避免落後於時代洪流。

　　其次，預算案傳來久違的喜訊：經歷數年赤字後，綜合帳目終恢復盈餘，這來之不易。受惠於股票市場表現突出及經濟增長加快，2025/26年度的綜合帳目比預計提前回復盈餘，未來5年經營帳目維持盈餘，非經營帳則為投資而會出現赤字，但可靠發債處理。如此穩健安排，符合了《基本法》「量入為出」的原則，更一掃結構性赤字的陰霾，證明政府財政整合計劃初見成效。財政穩健是社會發展的基石，預計儲備逐步回升至超過7000億港元，為香港應對外圍不確定性、持續投入社會福利與民生建設提供了厚實底氣，對各界無疑帶來鼓舞，激勵大家努力貢獻力量，共同維護得來不易的經濟穩健局面。

　　再者，預算案提出未來兩年公務員編制每年縮減2%，預計本屆政府任期內累計削減超過一萬個職位，這是順應時代需求的明智之舉。在擁有逾18萬公務員及龐大公營機構人力背景下，此舉並非單純的削減開支，而是深刻的「資源效率優化」。在人工智能與創新科技方興未艾的今天，政府帶頭示範，透過科技取代常規事務性工作，精簡程序，既是節省公共開支的務實之舉，亦是釋放人力資源、推動政府自身轉型的遠見。所節省的資源，正如預算案所強調，可在不影響綜援及公共福利金的前提下，轉而用於改善社會福利及加強勞工技能培訓。

　　總括而言，財政預算案是一份勇於創新的綱領文件，它以創科引領未來，以財政盈餘、充裕儲備鞏固信心，以精簡提升效率。各界當以此為契機，摒棄舊有路徑依賴，積極擁抱變革，在這場席捲全球的科技浪潮中找準定位，奮發有為，共同書寫香港繁榮穩定的新篇章。

