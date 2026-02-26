Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃麗君 - 齊齊學AI 全民用AI | 中環High Tea

中環High Tea
中環High Tea
黃麗君
13小時前
　　香港已扎扎實實進入創科新世代。昨天財政司司長陳茂波公布新年度財政預算案，不少章節觸及創科發展、創科應用，還有「全民AI培訓」的建議。全民進入新世代，大家準備好嗎？

　　預算案設特別專章提到人工智能，包括建議提速AI產業化，促進AI與各產業深度融合，鼓勵AI廣泛應用，達致全民使用、全民善用的目標。

　　使用AI，已是年輕一代日常生活不可分割一部分，但年長的一代，不是與創科一起成長的長者，對AI的態度是甚麼？擁抱AI？排斥AI？對AI感恐懼？疑惑？還是對AI世代充滿期待、滿有好奇？

　　不過，無論你對AI抱持哪種態度，無論是哪個年齡層、對AI認識程度深或淺，預算案已建議撥款支持全民培訓。

　　財爺提出「AI為社會及就業市場帶來新機遇，關鍵是在各層面普及對AI的認知和應用」。因此，他批款5000萬元，在不同層面提供培訓機會，包括邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽，以提升學生、青年及公眾對AI的認知及運用技能，以及負責任地使用AI。他亦預留20億元推進中小學數字教育。

　　除以上撥款外，他亦提出自2025/26年起的3個學年，支持各資助大學新增27個與STEAM相關的學士學位課程，包括AI、創意產業、數據科學等科目。僱員再培訓局亦會提供包括AI應用的多類「技能為本」培訓，提升競爭力。

　　預算案提出一系列培訓，是要確保公眾對AI必會在社會層面廣泛應用的情境有充足的準備，令不同年齡層、不同階層市民都對AI有基本的掌握，不會望而生畏。

　　科技對生活帶來急劇變化，已成為一個全球不能抗拒的浪潮。國家在創科發展上走在世界的最前端，香港作為國家聯通國際的重要橋樑，港人作為代表國家的一個重要群體，必須緊貼國家步伐和節奏，呈現國家先進面貌，這是理所當然的，也是香港未來能夠高速發展的基本元素。

　　世界不停在變，港人要與大趨勢接軌。面對科技日新月異的挑戰，我們不排斥與AI並存，擁抱AI帶來的新世代，是一個正面的回應。現在要爭取機會，去學習應用AI。迎接新世代，不但自我增值，更成為支持香港高速高質發展的一股力量。齊齊學AI，全民用AI，為香港帶來新面貌！

