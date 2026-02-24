辛正兒 - 「賽馬旅遊」多元價值 說好香港獨特故事 | 社論

剛結束的新春黃金周，訪港旅客人數報捷，錄得逾百萬內地旅客人次入境，按年增長一成三。旅遊業議會指出，在各項新春活動中，「賽馬旅遊」增長較快，成為今年黃金周的一大亮點。這一現象不僅反映了香港旅遊業的韌性與吸引力，更啟示我們：在傳統旅遊資源之外，香港尚有許多獨特的生活方式與文化符號，值得深度挖掘，轉化為吸引國際旅客的新力量。



「馬照跑」作為香港回歸祖國後維持不變的生活方式之一，早已深入民心，也在內地人民心中形成了深刻的香港印記。對許多內地旅客而言，親臨沙田或跑馬地馬場，感受現場喧騰熱鬧的氣氛，親眼目睹駿馬衝刺的震撼場面，已成為「必打卡」的體驗項目。這種吸引力源於文化差異帶來的新鮮感，更源於「馬照跑」所承載的歷史意涵－－它象徵着香港在「一國兩制」下保持獨特生活方式的生動寫照。旅行社及自由行機構應將賽馬行程納入推介路線，讓旅客在專業講解中了解賽馬歷史、馬匹知識及賽事文化，勢必能將這種「到此一遊」的淺層體驗，轉化為深度文化之旅。



當然，推廣「賽馬旅遊」絕非鼓勵賭博。賽馬文化的內涵遠較一般人想像的豐富。從純種馬的飼育、訓練到賽事策略，是一門深厚的專業學問；香港賽馬會作為全球領先的賽馬機構，其支持慈善事業的龐大網絡，以及透過博彩稅為庫房帶來可觀收入的社會效益，都是值得向旅客娓娓道來的故事。這些層面具備歷史、知識與文化底蘊，能讓旅客在觀賞緊張刺激的賽事之餘，對香港社會的運作模式有更立體的認識。



更進一步看，賽馬旅遊的潛力不限於內地市場。香港的國際賽事早已享譽全球，每年吸引頂級馬匹、練馬師及騎師來港作賽。旅遊業界應把握這一契機，與香港賽馬會攜手，向海外旅客推介結合國際賽事與本地文化的旅遊產品。這不僅能豐富旅客體驗，更能透過賽馬這個國際共通語言，向世界說好香港生活特色的故事，展現香港作為國際都會的活力與多元面貌。



「賽馬旅遊」的成功，提醒我們在追求旅客數字的同時，更應珍視香港獨特的文化資產。只要我們懂得發掘、善於包裝、敢於推廣，這些植根於香港日常生活的點滴，終將成為吸引全球旅客的強大磁石。



辛正兒