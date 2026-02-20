Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 行動加上KPI 「十五五」須實幹 | 社論

頭條社論
辛正兒
3小時前
　　國家「十五五」規劃為香港描繪了從「超級聯繫人」到「制度型開放試驗田」的藍圖。這不僅是願景，更是行動令。然而，藍圖要落地，關鍵在實幹。當前，香港社會對融入國家發展大局已形成廣泛共識，各界必須從「多說、多宣傳、多倡議」的務虛層面，轉向「定計劃、列指標、見實效」的務實層面。唯有將國家戰略轉化為具體的行動計劃，融入政府施政、商業決策乃至個人規劃，並以結果為目標狠抓落實，香港才能盡所長，服務國家所需。

　　首先，對接「十五五」必須成為政府施政的「硬約束」。特區政府首次編制香港的五年發展規劃，並建立了由特首掛帥的高層級統籌機制，這是良好的開端。但要貫徹各項規劃，必須引入現屆政府高度重視的KPI（關鍵績效指標）文化。各政策局及下屬部門不可長時間停留在「研究」和「對接」的層面，必須制訂清晰、可量化的行動綱領。例如，在發展創科中心方面，不能只談「河套合作」，而要明確每年引進的龍頭企業和孵化成功的初創項目數量。更重要的是，要建立定期的進度檢視機制，將「以結果為目標」的施政理念貫穿於落實「十五五」的全過程，確保每一項國家戰略都能在香港轉化為看得見、摸得着的施政成果。

　　其次，對接「十五五」必須成為社會各界的發展「路線圖」。香港的經濟活力源於市場與社會的積極參與。商界應將國家規劃中的機遇，如發展「新質生產力」、深化大灣區協同等，納入自身的業務發展計劃中，主動探索「香港招商、灣區轉化」等利益共享的新模式。同時，每一位市民，尤其是年輕一代，應將個人的職業生涯規劃與香港的新定位緊密相連。無論是投身於高端航運服務、綠色金融，還是把握創科浪潮，都需要個人主動學習、提升技能，成為國家需要的棟樑之才。

　　總而言之，落實「十五五」規劃，是對香港社會整體執行力的一次大考。唯有將頂層設計的戰略「翻譯」成各行各業的行動語言，用明確的KPI來量化每一步的進展，鍥而不捨確保各項政策落到實處，香港才能不負國家的厚望，在融入國家發展大局中，不僅鞏固提升既有優勢，更能開創一個產業多元、人才薈萃的嶄新未來。實幹興港，行動勝於一切。

辛正兒

