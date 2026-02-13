邵家輝 - 政府敢於變革 食肆禁狗令鬆綁 | 家輝講場

政府擬修訂法例，容許狗隻進入獲批食肆，料年中先批出500至1000間。我覺得當局今次敢於打破固有思維框框，為一項沿用多年的法規鬆綁，體現「民有所呼，我有所應」精神，表現值得肯定。



《食物業規例》禁止狗隻進入食肆的條文，已沿用超過30年。估計當年訂立禁令，是出於保障食物安全與環境衞生的考慮，在當時的社會條件下有其必要。然而，時至今日，社會環境與公眾對寵物的看法已顯著轉變，當局確不宜墨守成規。



當前香港人口老化、出生率低迷，社會結構與家庭觀念跟昔日大不相同。飼養寵物為伴日趨普遍，部分年輕夫婦更寧願「養狗仔不養人仔」。視寵物為家庭成員已成不少人的生活寫照，市民帶同寵物外出活動的需求亦隨之增加。



據悉全港約有24萬住戶飼養貓狗，佔住戶總數近一成，單是狗隻已達22萬。寵物數目龐大，衍生的「寵物經濟」不容忽視。相信放寬食肆禁狗令後，不僅能回應大量寵物主人的訴求，亦可望為餐飲業開拓消費客群。



當然，不是所有人及食肆都歡迎寵物，今次修例務實可取之處，在於讓食肆經營者與顧客均有選擇權。就食肆而言，可根據自身定位、設施條件與客源，自行決定是否申請；一旦獲批，便須在入口當眼處張貼指定標示，讓顧客一目了然，自主決定是否光顧。這安排除了保障不喜歡寵物或對動物敏感人士的權益，避免紛爭，亦賦予業界靈活彈性，毋須強行劃一。



總括而言，這項修例一改以前部分官員予人「少做少錯」的官僚形象，既回應社會需求，亦平衡各方利益，更釋放市場潛力，是一次積極有為的政策變革。期望當局在操作細節與公眾宣傳上繼續下功夫，讓香港邁向「人寵共融」城市。



全國政協委員

自由黨主席

立法會議員（批發及零售界）

邵家輝