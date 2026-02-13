Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邵家輝 - 政府敢於變革 食肆禁狗令鬆綁 | 家輝講場

家輝講場
家輝講場
邵家輝
2小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　政府擬修訂法例，容許狗隻進入獲批食肆，料年中先批出500至1000間。我覺得當局今次敢於打破固有思維框框，為一項沿用多年的法規鬆綁，體現「民有所呼，我有所應」精神，表現值得肯定。

　　《食物業規例》禁止狗隻進入食肆的條文，已沿用超過30年。估計當年訂立禁令，是出於保障食物安全與環境衞生的考慮，在當時的社會條件下有其必要。然而，時至今日，社會環境與公眾對寵物的看法已顯著轉變，當局確不宜墨守成規。

　　當前香港人口老化、出生率低迷，社會結構與家庭觀念跟昔日大不相同。飼養寵物為伴日趨普遍，部分年輕夫婦更寧願「養狗仔不養人仔」。視寵物為家庭成員已成不少人的生活寫照，市民帶同寵物外出活動的需求亦隨之增加。

　　據悉全港約有24萬住戶飼養貓狗，佔住戶總數近一成，單是狗隻已達22萬。寵物數目龐大，衍生的「寵物經濟」不容忽視。相信放寬食肆禁狗令後，不僅能回應大量寵物主人的訴求，亦可望為餐飲業開拓消費客群。

　　當然，不是所有人及食肆都歡迎寵物，今次修例務實可取之處，在於讓食肆經營者與顧客均有選擇權。就食肆而言，可根據自身定位、設施條件與客源，自行決定是否申請；一旦獲批，便須在入口當眼處張貼指定標示，讓顧客一目了然，自主決定是否光顧。這安排除了保障不喜歡寵物或對動物敏感人士的權益，避免紛爭，亦賦予業界靈活彈性，毋須強行劃一。

　　總括而言，這項修例一改以前部分官員予人「少做少錯」的官僚形象，既回應社會需求，亦平衡各方利益，更釋放市場潛力，是一次積極有為的政策變革。期望當局在操作細節與公眾宣傳上繼續下功夫，讓香港邁向「人寵共融」城市。

全國政協委員
自由黨主席
立法會議員（批發及零售界）
邵家輝

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
8小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
759阿信屋會員卡無門檻申請 77折優惠被批數字遊戲 網民解釋原來有苦衷...
港人嫌阿信屋會員卡麻煩「幾時先可以取消？」 揭77折優惠背後有苦衷...
生活百科
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
11小時前
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
15小時前
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
突發
5小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
9小時前
更多文章
邵家輝 - 助力經濟轉型 搞活市道 | 家輝講場
　　《財政預算案》下月公布，政府預告經營帳目提早恢復盈餘。財政好轉下，我認為政府可多撥資源支持經濟轉型、搞活市道，為未來經濟發展與民生改善創造更有利條件。 　　香港正處經濟轉型期，批發、零售、飲食等行業挑戰極大，高成本是轉型阻力之一。我建議政府帶頭向其商業處所減租3成，並推動房委會、房協、機管局等跟隨，從而帶動私人業主響應，降低整體社會營商成本，助中小企提升競爭力。 　　政府曾撥款5億
2026-01-30 02:00 HKT
家輝講場