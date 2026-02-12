辛正兒 - 高球運動普及化 香港故事更動聽 | 社論

香港賽馬會與香港哥爾夫球會宣布合作推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」，馬會透過慈善信託基金撥款3200萬港元，支持在未來兩年推動社區參與、青訓及盛事合作。此舉不僅是體育發展的投資，更是香港把握國際趨勢、推動社會共融、提升城市形象的舉措，值得各界肯定。



首先，高爾夫球運動在國際間日益受重視，已成為具有龐大觀眾群和經濟帶動力的體育盛事。在一地舉辦頂級高球賽事，往往能吸引全球目光，促進旅遊、消費及商業洽談，對提升城市國際形象貢獻顯著。香港擁有全亞洲最具歷史的粉嶺高球場，過去幾年成功舉辦多項國際大賽，證明香港具備舉辦世界級賽事的能力。馬會此次宣布支持球會未來兩年舉辦的國際賽事，包括2026年「LIV Golf香港站」，正是鞏固香港國際體壇地位的重要一步。透過高球盛事，香港不僅能展示其軟實力，更能藉此推動經濟多元發展，一舉多得。



其次，這項計劃有助打破高爾夫球被視為「富人運動」的刻板印象，推動運動普及化。隨着香港中產人口增加、本地培訓體系漸見成效，越來越多市民接觸高球，本地球手也在國際賽場上嶄露頭角。是次計劃透過校本活動、基層兒童及殘疾人士指導、免費觀賽等安排，預計每年惠及近25000名學童、青少年和弱勢社群，正是將高球從「精英運動」轉向「普及運動」的關鍵舉措。馬會的撥款無疑為高球普及化注入強心針，讓更多市民有機會體驗這項運動，促進社會共融與平等參與。



第三，高球運動具有「說好香港故事」的獨特優勢。粉嶺球場不僅是體育場地，更是香港歷史與國際形象的標杆。透過舉辦國際賽事與社區活動，香港既能展示其悠久的體育傳統，也能體現社會對包容與多元的重視。此外，高球運動強調自律、誠信與尊重，這些價值觀與香港社會的核心精神相契合，有助於在國際舞台上塑造正面形象。各界如今投入資源推動高球普及化，正是看中其超越體育本身的多重意義－－既能提升城市競爭力，也能凝聚社會共識。



展望未來，香港應持續把握高球運動的發展機遇。除了支持國際盛事，更需加強基層培訓、完善公共設施、推動學校與社區參與，讓高球真正成為一項全民運動。同時，政府、商界與體育界應加強合作，將高球發展納入城市體育策略，使其成為香港國際形象的一張亮麗名片。



辛正兒