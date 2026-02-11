Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 日圓貶值 | 油尖多士

陶傑
5小時前
時評 專欄
　　日本首相高市早苗在拉票時評論日圓貶值，指過去日圓強勢時，導致日本產品出口困難，許多日本企業湧向海外，而本國產業空心化，失業率居高不下；如今日圓大幅貶值，對出口產業卻是重大機遇，尤其是食品和汽車，即使面對美國關稅施壓，也能起到緩衝作用。

　　此言一出，立即遭到反對黨炮轟，日圓貶值，雖然對出口商有利，但日本國內物價高漲，尤其近年米價大升，令人叫苦連天。儘管高市早苗澄清自己並非鼓吹日圓貶值利好，但日圓匯率依然一度下挫。

　　高市「口快快」，是民選政客的通病，為求刺激經濟，只在任期內見效。日圓貶值雖有利出口，尤其美國加關稅，一來一回，美國實際上並沒有賺；但對於在海外經商的日本人，若以日圓結算，帳面上的盈餘，同樣也因匯率折損。

　　日圓貶值，對於日本國內資產，也有許多潛藏風險：尤其是一些家族經營的中小企，進口能源和原材料成本不斷上升，又缺乏研發資金，創新不足，容易被全球資本收購或者收割。年輕人因為日圓貶值，更有出走的動機，人才流失，正如歐債危機時，意大利、西班牙等國的年輕人，都紛紛前往德國尋求出路。甚至在歐洲富國之間，匯率之差，不僅長期導致瑞士人去法國消費，還有法國人「偷渡」在瑞士打工。

　　當然，日圓貶值，外國遊客紛紛叫好，甚至對香港人而言，日本已然變成「掃平貨」之選；但日本人出國旅遊意願大減，有日本學者警告，日本人持有護照率本來就低，加上日圓貶值，更是裹足不出，在全球化時代，對世界趨勢的變化，變得遲鈍而無知，易淪為故步自封，在激烈的全球競爭中，這是莫大的劣勢。

