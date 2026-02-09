辛正兒 - 櫻花綻放啟示 共築綠化香港 | 社論

機場管理局在大嶼山赤鱲角南路推動的「櫻花園」計劃，歷經數年耕耘，2026年迎來豐碩成果：園區擴展至三萬平方呎，櫻花樹增至約160棵，更開闢沿東涌灣的「櫻花海岸」，搭配夜櫻燈飾與休憩設施，成為春日一道絢麗風景。這項行動遠不止於種樹賞花，更是城市發展策略的智慧體現，對社會、民生與經濟產生多重積極影響。



機管局以科學規劃將綠化理念轉化為可持續的公共資源。引入適應華南氣候的「好運來」櫻花，並透過分批種植延長花期，顯示其尊重自然規律的務實態度。昔日機場島以功能設施為主，如今櫻花盛放，不僅為市民提供舒適的休閒空間，也成為吸引旅客的特色景點。市民毋須遠赴海外，即可感受粉紅花海的魅力；旅客抵港首站即邂逅自然美景，提升對香港的第一印象。此舉兼顧本地民生需求與旅遊經濟推動，實現社會效益與經濟價值的雙贏。



機管局的行動為全港公私營機構樹立了典範。在土地資源緊張的香港，善用屬地空間進行美化綠化，既能優化城市面貌，也能強化機構的品牌形象。想像若更多企業、政府部門、學校甚至住宅社區，都能因地制宜開展綠化項目--無論是屋頂花園、牆面植栽，或是街道樹木優化--香港將逐步從石屎森林轉變為花園城市。這不僅提升居民生活質素，也能增強城市對人才與遊客的吸引力，長遠促進宜居宜訪的國際都會建設。



綠化非一朝一夕之事，需要遠見與持續投入。機管局訂立長期計劃，種植數百棵櫻花的目標，展現對綠化城市的承擔。我們期盼這股「櫻花效應」能擴散開去，推動各界重視環境美化，讓香港在發展之餘，更添人文與自然交融的生機。



辛正兒