Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 櫻花綻放啟示 共築綠化香港 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
3小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　機場管理局在大嶼山赤鱲角南路推動的「櫻花園」計劃，歷經數年耕耘，2026年迎來豐碩成果：園區擴展至三萬平方呎，櫻花樹增至約160棵，更開闢沿東涌灣的「櫻花海岸」，搭配夜櫻燈飾與休憩設施，成為春日一道絢麗風景。這項行動遠不止於種樹賞花，更是城市發展策略的智慧體現，對社會、民生與經濟產生多重積極影響。

　　機管局以科學規劃將綠化理念轉化為可持續的公共資源。引入適應華南氣候的「好運來」櫻花，並透過分批種植延長花期，顯示其尊重自然規律的務實態度。昔日機場島以功能設施為主，如今櫻花盛放，不僅為市民提供舒適的休閒空間，也成為吸引旅客的特色景點。市民毋須遠赴海外，即可感受粉紅花海的魅力；旅客抵港首站即邂逅自然美景，提升對香港的第一印象。此舉兼顧本地民生需求與旅遊經濟推動，實現社會效益與經濟價值的雙贏。

　　機管局的行動為全港公私營機構樹立了典範。在土地資源緊張的香港，善用屬地空間進行美化綠化，既能優化城市面貌，也能強化機構的品牌形象。想像若更多企業、政府部門、學校甚至住宅社區，都能因地制宜開展綠化項目--無論是屋頂花園、牆面植栽，或是街道樹木優化--香港將逐步從石屎森林轉變為花園城市。這不僅提升居民生活質素，也能增強城市對人才與遊客的吸引力，長遠促進宜居宜訪的國際都會建設。

　　綠化非一朝一夕之事，需要遠見與持續投入。機管局訂立長期計劃，種植數百棵櫻花的目標，展現對綠化城市的承擔。我們期盼這股「櫻花效應」能擴散開去，推動各界重視環境美化，讓香港在發展之餘，更添人文與自然交融的生機。

辛正兒

最Hit
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
影視圈
7小時前
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
01:09
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
即時國際
13小時前
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
影視圈
7小時前
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
影視圈
2026-02-07 21:00 HKT
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
影視圈
12小時前
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
社會
15小時前
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
時尚購物
2026-02-07 14:15 HKT
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
00:47
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
社會
16小時前
更多文章
辛正兒 - 應對人口萎縮挑戰 須研彈性退休制度 | 社論
　　立法會辯論「制訂發展策略，應對人口挑戰」議案，有議員提出研究延遲公務員退休年齡至65歲的建議，引起議論。勞福局局長孫玉菡指出，本港人口持續高齡化，預計2046年65歲以上長者將佔人口36%，勞動人口參與率將下降，若不及時應對，將窒礙經濟增長。面對這一全局性、長期性挑戰，香港必須以創新思維和彈性政策，充分釋放「銀髮勞動力」的潛力。 　　首先，必須清楚認識到，單靠輸入外來人才難以完全彌補人口
2026-02-06 02:00 HKT
頭條社論