辛正兒 - 降罰款容易 確保安全難 | 社論

大埔宏福苑五級大火後，政府提出修例禁絕地盤吸煙，原擬重罰違例工人高達15萬元，卻在建造業強烈反彈下急轉彎，疑改為定額罰款3000元。這場「罰則風波」表面是數字之爭，實質關乎公共安全的底線。當局順應業界訴求降低罰則，雖有現實考量，但絕非一降了事。政府與建造業界必須以更嚴謹的保證措施，填補罰則削弱後可能產生的安全漏洞，否則難以杜絕火患，更難平息公眾對地盤安全的憂慮。



罰則之議一旦調低，意味着阻嚇力必然減弱。原方案15萬元罰款旨在以峻法震懾，針對地盤物料易燃、環境複雜的高風險特性；降至3000元，僅與一般公眾場所違例吸煙罰則看齊，恐未能反映工業環境中「一煙不慎，全盤皆焚」的嚴重性。建造業界以「罰則過苛」為由爭取降罰，便須同步扛起更重的預防責任。若業界只求減輕罰則，卻未展現同等決心提升安全管理，便是將經濟考量置於人命安全之上，社會絕難接受。



因此，政府的角色至關重要。若降低罰款，必須提出具體且有力的保證方案，證明「輕罰」不等於「輕防」。其一，執法資源必須到位。地盤分散且作業時間長，單靠偶爾巡查難收實效。勞工處等部門須增人手，加強突擊檢查頻率，使執法「常在」而非「偶在」。其二，科技監察應成為輔助利器。政府可研究資助或規定大型地盤引入智能監控系統，例如熱感應鏡頭監測違規吸煙行為。以科技補人力之不足，方能實現全天候監控。



與此同時，建造業界不能只停留在「反對」層面，更須主動提出並落實業內改善方案。罰則降低是對業界的妥協，業界當以更高標準的自我管理作為回報。這包括：強制將防火安全及禁煙教育納入工人入職及定期培訓，並與資歷認證掛鈎，從根源提升意識；明文規定所有地盤須設立遠離工料區的指定吸煙區，並配置防火設施，嚴格分隔火種與危險源；以及建立內部懲戒機制，例如將違規吸煙與行為考核、薪金甚至聘用掛鈎，讓安全紀律成為工地文化的一部分。這些措施若能制度化，其長遠效果或勝於單次重罰。



歸根結柢，罰款金額只是工具，終極目標是杜絕地盤火警。此次爭議曝露的核心問題，是部分工人乃至管理層對自身防火責任的輕忽。宏福苑大火真正肇因仍在調查，但這次慘重教訓警示，在地盤環境中，只要一個煙頭或一次不小心操作，絕非個人習慣問題，更是危及同仁性命與公眾安全的潛在炸彈。業界工會在爭取合理罰則的同時，更有責任大力推動這種「極大化」的風險醒覺教育，讓每位工人都成為工地安全的守護者。



在公眾而言，公共安全不容妥協。立法進度推遲兩三個月，正好為政府與業界謀劃周全之策提供了緩衝期。當務之急，是將公眾關注的焦點從「罰多少」轉向「如何防」。惟有當政府展現執法與監察的決心，業界踐行培訓與管理的承諾，雙方共同構築一道「預防為先、多重保障」的安全防火牆，公眾方能相信，罰則的調整是邁向更有效風險管理的務實一步，而非對安全標準的倒退。



辛正兒