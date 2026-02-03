Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 加快推出穩定幣 增金融體系韌性 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
2小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　金管局總裁余偉文在立法會財委會上說，爭取今年3月發出首批小量穩定幣發行人牌照。目前，局方正向申請者索取額外資料，包括應用場景的詳情、風險管理措施、反洗錢安排，以及投資儲備資產等細節。這一消息標誌着香港在加密資產監管領域邁出實質步伐。作為亞洲金融樞紐，香港此舉不僅回應全球穩定幣監管趨勢，還旨在將穩定幣融入主流金融系統，用於跨境支付、財富管理和加密交易，並強化香港在加密生態中的地位。

　　穩定幣牌照制度的核心在於防範比特幣等加密貨幣引致的金融風險。比特幣的波動性極高，常因外部因素劇烈起伏，或引發市場崩盤、洗錢和跨境非法資金流動。而香港的框架要求穩定幣發行人以高質量、流動性強的儲備資產（如短期國債或現金）一對一背書，市場價值至少等於流通穩定幣的面值，並置於破產隔離信託中。這不僅提供比特幣的穩定替代品，減少投資者曝露於價格劇烈波動的風險，還防止穩定幣崩盤對主流金融市場的溢出效應。

　　加快發展穩定幣，還有對應美國總統特朗普施政帶來的風險。特朗普經常口出狂言，即時對金融市場引起波動，甚至被指涉嫌發放敏感言論以達致干擾市場的目的，個別事例令市場懷疑他或相關人士在比特幣價值變動中得益。其中一例，是特朗普取消對格陵蘭島的關稅言論，又使比特幣回升至9萬美元附近。這些不可預測的波動，放大加密市場的系統性風險，香港有必要透過穩定幣牌照，嚴格實施反洗錢和反恐融資措施，相當於銀行級標準，包括定期審計、資訊披露和凍結機制。這能降低穩定幣被用作比特幣相關非法活動的工具，減少洗錢風險，並提升金融體系韌性。

　　同時，穩定幣框架對去美元化亦產生積極作用。目前美元穩定幣佔市場90%以上，但香港框架可推動人民幣穩定幣發行，促進人民幣國際化，為亞洲提供美元替代工具，尤其在高通脹或債務壓力國家，減輕美元化的副作用。

辛正兒

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
15小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
11小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
10小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
2026-02-01 22:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
11小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
11小時前
長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞
長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞
生活百科
10小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
9小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
11小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT
更多文章
辛正兒 - 撞車碰瓷黨折射詐騙專業化 公眾冷靜應對 有懷疑即報警 | 社論
　　保安局局長鄧炳強指出，本港出現「新型碰瓷黨」詐騙集團，已涉案逾70宗。騙徒利用行車記錄儀拍攝他人輕微交通違規（如雙白線切線），向警方舉報，待司機繳交罰款後，即冒充後方車輛駕駛者，謊稱因緊急煞車導致「頸部受傷、心理受創」，藉此勒索數十萬元。更令人憂慮的是，警方調查發現部分所謂「受害人」曾多次報稱同類傷勢，疑涉及有組織詐騙。而相關索償案件背後，反覆出現少數律師行與醫生參與其中，令人懷疑詐騙網絡已滲
2026-02-02 02:00 HKT
頭條社論