辛正兒 - 加快推出穩定幣 增金融體系韌性 | 社論

金管局總裁余偉文在立法會財委會上說，爭取今年3月發出首批小量穩定幣發行人牌照。目前，局方正向申請者索取額外資料，包括應用場景的詳情、風險管理措施、反洗錢安排，以及投資儲備資產等細節。這一消息標誌着香港在加密資產監管領域邁出實質步伐。作為亞洲金融樞紐，香港此舉不僅回應全球穩定幣監管趨勢，還旨在將穩定幣融入主流金融系統，用於跨境支付、財富管理和加密交易，並強化香港在加密生態中的地位。



穩定幣牌照制度的核心在於防範比特幣等加密貨幣引致的金融風險。比特幣的波動性極高，常因外部因素劇烈起伏，或引發市場崩盤、洗錢和跨境非法資金流動。而香港的框架要求穩定幣發行人以高質量、流動性強的儲備資產（如短期國債或現金）一對一背書，市場價值至少等於流通穩定幣的面值，並置於破產隔離信託中。這不僅提供比特幣的穩定替代品，減少投資者曝露於價格劇烈波動的風險，還防止穩定幣崩盤對主流金融市場的溢出效應。



加快發展穩定幣，還有對應美國總統特朗普施政帶來的風險。特朗普經常口出狂言，即時對金融市場引起波動，甚至被指涉嫌發放敏感言論以達致干擾市場的目的，個別事例令市場懷疑他或相關人士在比特幣價值變動中得益。其中一例，是特朗普取消對格陵蘭島的關稅言論，又使比特幣回升至9萬美元附近。這些不可預測的波動，放大加密市場的系統性風險，香港有必要透過穩定幣牌照，嚴格實施反洗錢和反恐融資措施，相當於銀行級標準，包括定期審計、資訊披露和凍結機制。這能降低穩定幣被用作比特幣相關非法活動的工具，減少洗錢風險，並提升金融體系韌性。



同時，穩定幣框架對去美元化亦產生積極作用。目前美元穩定幣佔市場90%以上，但香港框架可推動人民幣穩定幣發行，促進人民幣國際化，為亞洲提供美元替代工具，尤其在高通脹或債務壓力國家，減輕美元化的副作用。



辛正兒