辛正兒 - 香港人才戰略再升級 抓緊全球變局新機遇 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
4小時前
時評 專欄
　　在全球人才爭奪戰日趨激烈的當下，香港人才辦公室公布2026年工作計劃，標誌着香港在吸納國際人才方面邁入新的戰略階段。從近年推出多項人才計劃初見成效，到今年三月即將舉辦的「全球人才高峰會周」，香港正以更主動、更具視野的姿態，在全球舞台上展示其作為國際人才樞紐的獨特魅力。

　　人才辦成立以來，推出「高端人才通行證計劃」等多項措施已取得顯著成效。數據顯示，相關計劃吸引了大批來自世界各地的專業人才落戶香港，不僅填補了本地關鍵行業的人才缺口，更為經濟發展注入新動力。這一系列務實舉措獲得了國際社會的積極評價，顯示香港在「一國兩制」框架下，依然保持着對全球人才的強大吸引力。

　　即將在三月中旬舉辦的「全球人才高峰會周」，將匯聚諾貝爾經濟學獎得主、北京大學校長、商湯科技高管等多位頂尖專家，不僅將吸引全球目光，更將深入探討人工智能時代對人力資源的根本性影響。人工智能正重塑全球產業格局，對人才需求帶來結構性變化。政府、商界、學術界及年輕一代必須正視這一趨勢，提前布局，才能在新一輪科技革命中把握機遇。香港透過此平台，既能吸收國際前沿見解，也能向世界展示其在創科與人才培育方面的決心與實力。

　　值得關注的是，在全球經濟「東升西降」的格局下，加上地緣政治因素影響，歐洲高端人才向東流動的趨勢日益明顯。然而，許多歐洲人才對香港的認知仍停留在過去，對其作為國際金融中心、創新科技樞紐及聯通中國內地與世界的「超級聯繫人」角色了解不足。人才辦今年的工作計劃明確將歐洲列為重點推廣地區，正是針對這一機遇的前瞻性布局。香港應透過更精準的宣傳、更深入的交流，向歐洲人才展示其法治健全、稅制優越、生活多元、機會豐富的優勢，吸引他們來港發展。

　　香港的獨特優勢在於其背靠祖國、聯通世界的橋樑作用。「十五五」規劃建議為香港的發展作出了重要部署，提出鞏固提升和建設打造「四中心、一高地」，即國際金融、航運、貿易和創新科技中心，以及國際高端人才集聚高地。香港吸引人才不僅是為了自身發展，更是為融入國家發展大局貢獻力量。透過匯聚國際頂尖人才，香港能夠進一步強化其作為國家對外開放窗口的功能，並在人工智能、金融科技、生物醫療等前沿領域發揮引領作用。

　　人才辦公室的新一輪計劃，從鞏固現有成果到開拓歐洲新市場，從舉辦國際高峰會到聚焦人工智能變革，香港的人才戰略正朝着更系統、更前瞻的方向發展。只要堅持發揮「一國兩制」優勢，持續優化人才生態，香港必能在全球人才競爭中脫穎而出，為自身與國家的高質量發展奠定堅實基礎。

