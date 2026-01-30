Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邵家輝 - 助力經濟轉型 搞活市道 | 家輝講場

邵家輝
4小時前
時評 專欄
內容

　　《財政預算案》下月公布，政府預告經營帳目提早恢復盈餘。財政好轉下，我認為政府可多撥資源支持經濟轉型、搞活市道，為未來經濟發展與民生改善創造更有利條件。

　　香港正處經濟轉型期，批發、零售、飲食等行業挑戰極大，高成本是轉型阻力之一。我建議政府帶頭向其商業處所減租3成，並推動房委會、房協、機管局等跟隨，從而帶動私人業主響應，降低整體社會營商成本，助中小企提升競爭力。

　　政府曾撥款5億元推行「數碼轉型支援先導計劃」，以1︰1配對資助零售、餐飲等行業的中小企數碼轉型，每間最高獲資助5萬元。我建議增撥至少10億元，協助業界拓展電商平台、人工智能等科技應用。

　　隨着啟德體育園啟用，加上亞博館、紅館、伊館等場地，香港發展「演唱會經濟」的效益日趨顯著。我建議當局統籌酒店、餐飲、零售、主題樂園及旅遊平台等業界，共同推出演唱會優惠套票，吸引旅客延長留港時間，增加經濟效益。同時我建議推出周末晚間戲票優惠，鼓勵大眾尤其年輕消費者外出活動，搞旺本港夜間經濟。

　　展覽業也可帶來大批高消費商務旅客，惟近年鄰近地區競爭越來越大，我建議政府延長原訂今年結束的定期展覽獎勵計劃和中小企業市場推廣基金，以持續支援本港業界發展。

　　政府年餘前接納我和業界建議，將烈酒進口價200元以上部分的稅率降至10%。之後烈酒進口量升逾兩成，價值更增近9成，社會酗酒問題未見嚴重。我建議將稅率優惠門檻下調至100元，吸引更多酒商落戶，讓已作為區內紅酒貿易樞紐及拍賣中心的香港，再發展為烈酒交易中心，同時帶動餐飲、批發零售等行業增長。

　　發展經濟就是投資未來，這樣方能繁榮共享，持續改善民生。

全國政協委員
自由黨主席
立法會議員（批發及零售界）
邵家輝

家輝講場