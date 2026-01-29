黃麗君 - 世界亂局造就香港搶人才 | 中環High Tea

美國總統特朗普在上周於達沃斯世界經濟論壇上，再次肆意痛批歐洲多國及加拿大的領袖，美方似乎進入了與西方近乎交惡的新軌跡，加上國內亂象叢生，不難想像美國的精英在今天面對這個新局面，必會考慮另謀出路，而不會坐以待斃。此時此刻正是香港搶人才的好機會。



美國精英會考慮跳船的一個重要界別是教育學術界。據報道，受美國聯邦經費削減、簽證限制增加和簽證混亂、以及高等學院凍結招聘和裁員的負面影響，赴美留學的國際新生人數大幅下降幾達兩成，而科研人員的外流更有加速之勢。



美國學術界這種發展，對於從事長期科研項目的頂尖學者來說，仿如頭上一把刀。華府政策朝令夕改，今年有經費，明年會泡湯已經變成非不可能的事。科研項目很多時都是跨年的工作，這種經費不穩定性的因素，對科研人員來說是一大挑戰，也是一大危機。教授們尋找更佳的出路，以便能夠安心做好研究，做好成績，這比起戀棧留在美國最高學府，看來是他們更重要的考慮。



美方學者有此顧慮，正好是香港搶人才的大好機會。香港在國際學術界的地位日升，我們科研的土壤、政策和社會的穩定、與國際社會的超級聯繫，都是吸引海外頂級學者來港做科研和教學的誘因。



較早前，香港大學與林道諾貝爾獎得主大會聯合舉辦「諾貝爾英雄論壇：引領科學與未來」，並邀請得6名諾貝爾獎得主就人工智能對科研和日常生活的影響展開對話。能夠得到6名諾貝爾獎得主來港交流，是肯定了香港在科研領域上扎實的根基和超卓的成就。在此基礎上，香港高教學術界的目標不會單單滿足於只邀得他們來港交流，更進取的做法是爭取這個級數的學者進駐香港教學和做科研，讓我們的大學們和學生們能夠有機會得到大師級的學者的加持和指導，讓我們在科研領域上能夠走在最前線，以致更上一層樓。



香港的目標是成為首屈一指的國際創新科技樞紐，是國際人財庫。際此世界秩序已經走入重整的新局面，香港以我們的優勢為各地頂尖學者大開門戶，創造攜手推動全球科研發展和成果轉化的良機，當必能在造福人類的工作上為全球作出貢獻，因此香港必須事不宜遲，現在就是搶人才的良機。



黃麗君