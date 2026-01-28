辛正兒 - 清潔裝妥易用 推動戴安全帶 | 社論

特首李家超回應強制佩戴安全帶新規引發的討論，強調政策初衷是保障生命安全，並引證數據說明安全帶能大幅降低交通意外的重傷與死亡風險。新規實施初期帶來行為改變與不便，政府表明會以教育、勸喻為先，這是務實且具溫度的做法。



從政策執行角度看，率先推動公眾教育與習慣培養，正顯示政府以人為本的施政思維。任何新法規的推行，尤其涉及日常生活習慣，都需要適應期。執法時考慮實際情況、體恤市民合理需求，並非鬆懈，而是讓法治精神與人性化實踐並行不悖。安全帶政策的核心是保護生命，而非懲罰，這一邏輯應成為社會共識。



同時，特首提出公共交通工具上的安全帶須做到「清潔、安全、裝妥」，實是切中要害。不少乘客反映，部分巴士、小巴的安全帶藏污納垢、損壞失修，甚至安裝不當難以扣上。這不僅是衛生問題，更關乎安全設備是否真正可用。公共交通營運機構有責任定期檢查、清潔及維修安全帶設備，不能徒有形式而忽略實效。政府亦應加強監管，確保運營商履行責任，讓每一條安全帶都可靠、舒適。



政策成功也離不開市民的參與。乘客不僅是受保護者，也可以是安全鏈條的積極一環。遇有安全帶不潔、損壞或難以使用的情況，主動向公交公司反映，既能維護自身權益，也能推動服務改進。這種公民意識，正是公共安全文化的重要根基。



安全帶，看似束縛，實為守護。從大埔公路意外等悲劇中吸取教訓，完善防護措施，是社會進步的體現。政策的善意，需要政府的細緻執行、公交公司的切實配合，以及市民的理解與行動。三者協力，方能讓這條「生命帶」真正繫住安全、繫住信任。



辛正兒