辛正兒 - 僅以派錢催生 難治低生育率 | 社論

特區政府由2023年起推出「新生嬰兒獎勵金」，向每名新生兒家庭發放兩萬元，一度令生育數字在次年小幅回升。然而，最新數據顯示，至2025年出生人數下跌14%，至31714名，甚至低於政策實施前的水平。這清晰表明，一次性現金獎勵猶如一劑「短效興奮劑」，初時或有刺激，但藥效過後，根本的生育意願低迷問題依然嚴峻，甚至更為突出。



有議員和政黨紛紛提議將獎勵金加碼，例如加至四萬元，或推行「累進制」，生育越多，獎勵越厚。此思路看似進取，實則仍是依賴「金錢槓桿」的舊調。若政策核心僅在於加碼派錢，恐怕只會不斷重蹈「短期反彈、長期回落」的覆轍，徒耗公帑。



男女是否生育，遠非單一經濟計算所能決定。這是一個融合了經濟安全感、住房負擔、職業發展、教育壓力、育兒支援乃至人生價值的綜合抉擇。香港樓價高企、在職父母工時長、優質託兒服務不足、教育競爭文化激烈，這些結構性問題如同層層重擔，令年輕一代視養育下一代為畏途。兩萬元乃至四萬元的獎勵，相對於動輒數百萬的住房開支、長期且昂貴的教育培養費用，無異於杯水車薪。不從這些民生痛點入手，任何「銀彈政策」的邊際效用都會急速遞減。



因此，政府必須徹底扭轉思維，從「短期催谷」轉向「中長期培養生育友善環境」。這需要超越個別部門的、頂層設計的社會工程。成立專責的「生育事務專員」或高層次統籌委員會，正是踏出第一步的關鍵。其職責不在於「派錢」，而在於強力協調房屋、勞工、福利、教育及醫療等政策，推出系統性改革：例如大幅增加「公營房屋」對育有未成年子女家庭的配額與優先性；切實落實家庭友善僱傭政策，鼓勵彈性工作安排；大幅擴充公營及資助的嬰幼兒託管服務名額，並提供可負擔的課後託管；增設「兒童醫療券」並完善相關保障；以及推動社會觀念改變，宣傳家庭價值與平衡的人生觀。



治本之策，在於讓市民感到生養孩子不是一場孤軍奮戰的經濟噩夢，而是一個有社會制度全方位支持的、充滿希望的人生選擇。



辛正兒