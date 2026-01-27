陶傑 - 再添冤魂 | 油尖多士

短短3個星期，美國明尼蘇達州首府明尼阿波利斯再有一名男性白人，遭移民局探員當街槍殺。



死者普雷蒂（Alex Pretti）年僅37歲，任職急症室護士，平時熱愛戶外運動，單身未婚，曾經養育一頭牧羊犬。他當時正在參加當地的遊行示威，抗議移民局探員射殺白人母親古德。



事發之後，美國國土安全部官員立即解釋，稱死者當時持槍走向移民局探員，與之發生衝突，因此遭到擊殺，並展示一管槍枝的照片，聲稱屬於死者。



但另有現場片段顯示，普列提當時右手正用電話拍攝，左手向途人指示交通，其後試圖幫助一名被探員推倒的女途人，但遭到探員以胡椒噴霧襲擊，隨後他被多名探員推倒在地，直至中槍死亡。



兩宗槍擊案，死者都是美國公民，而且都是白人，美國網民各出奇謀，發洩憤懣：有人將美國護照綁在頭頂出門，還有人在車上擺放MAGA紀念品和特朗普小紅帽，以充作護身符，甚至有人呼籲外國網民，在大型國際比賽中杯葛美國，向美國國旗和國歌喝倒彩，向特朗普政府傳達訊息－－是他令美國變得神憎鬼厭。



特朗普壯大移民局，目的是侵奪州政府的權力，尤其是向民主黨盤踞的「藍州」開刀，明尼蘇達州首當其衝。移民局獲總統加持權力，大開綠燈，自然有恃無恐，其行狀之橫行霸道，氣燄囂張，直如明朝錦衣衛，美國人歷史經驗短淺，都以納粹德國的黨衛軍來形容。



美國移民局一向濫用暴力，但針對的都是新移民或非法移民，膚色種族不同，若有死傷，都是「外人」，一般美國人並不關心。沒想到，移民局的槍彈不長眼，連白種美國人，亦即美國主流人口也不能倖免，超越了美國社會的底線。於特朗普政府，反移民為名，爭權為實；至於移民局探員，早已習慣暴力，若再加上濫藥的品性，一有機會，自不免大開殺戒，發洩私欲。



陶傑