Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 再添冤魂 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶傑
2小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　短短3個星期，美國明尼蘇達州首府明尼阿波利斯再有一名男性白人，遭移民局探員當街槍殺。

　　死者普雷蒂（Alex Pretti）年僅37歲，任職急症室護士，平時熱愛戶外運動，單身未婚，曾經養育一頭牧羊犬。他當時正在參加當地的遊行示威，抗議移民局探員射殺白人母親古德。

　　事發之後，美國國土安全部官員立即解釋，稱死者當時持槍走向移民局探員，與之發生衝突，因此遭到擊殺，並展示一管槍枝的照片，聲稱屬於死者。

　　但另有現場片段顯示，普列提當時右手正用電話拍攝，左手向途人指示交通，其後試圖幫助一名被探員推倒的女途人，但遭到探員以胡椒噴霧襲擊，隨後他被多名探員推倒在地，直至中槍死亡。

　　兩宗槍擊案，死者都是美國公民，而且都是白人，美國網民各出奇謀，發洩憤懣：有人將美國護照綁在頭頂出門，還有人在車上擺放MAGA紀念品和特朗普小紅帽，以充作護身符，甚至有人呼籲外國網民，在大型國際比賽中杯葛美國，向美國國旗和國歌喝倒彩，向特朗普政府傳達訊息－－是他令美國變得神憎鬼厭。

　　特朗普壯大移民局，目的是侵奪州政府的權力，尤其是向民主黨盤踞的「藍州」開刀，明尼蘇達州首當其衝。移民局獲總統加持權力，大開綠燈，自然有恃無恐，其行狀之橫行霸道，氣燄囂張，直如明朝錦衣衛，美國人歷史經驗短淺，都以納粹德國的黨衛軍來形容。

　　美國移民局一向濫用暴力，但針對的都是新移民或非法移民，膚色種族不同，若有死傷，都是「外人」，一般美國人並不關心。沒想到，移民局的槍彈不長眼，連白種美國人，亦即美國主流人口也不能倖免，超越了美國社會的底線。於特朗普政府，反移民為名，爭權為實；至於移民局探員，早已習慣暴力，若再加上濫藥的品性，一有機會，自不免大開殺戒，發洩私欲。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

最Hit
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
飲食
12小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
18小時前
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
突發
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
9小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
6小時前
3538970
53歲吳美珩罕現身熱情如火 頭貼頭跟兩屆「人夫影帝」合照表情嫵媚 超凍齡獲讚「廿年冇老過」
影視圈
12小時前
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
投資理財
16小時前
更多文章
陶傑 - 美歐內訌 | 油尖多士
　　特朗普對格陵蘭島虎視眈眈，揚言不排除出兵佔領，歐洲各國為之大譁。 　　歐盟一度派出特遣部隊，登陸格陵蘭島，為期44小時兩天不到，聞言特朗普將加徵關稅，便立即撤離。若北約當真內訌而開戰，委實奇觀。但歐洲顯然是有心無膽，這是特朗普敢於叫板的原因。 　　美國右翼民間記者雪萊在格陵蘭島街訪：願不願意讓美國接管？格陵蘭人口不足6萬人，以因紐特人為主，黃皮膚黑頭髮，長相與蒙古人相似。年輕人出於
2026-01-23 02:00 HKT
油尖多士