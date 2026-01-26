辛正兒 - 組和平委員會之議 擺明霸權掠奪資源 | 社論

美國總統特朗普提出一項爭議性計劃：將原用於維護加沙和平穩定的「和平委員會」擴大，向歐盟各國發出邀請，只要繳納十億美元會費，即可加入成為成員，共同調解國際衝突。此舉一出，引發多國強烈反對。表面上看，這似乎是美國強化其在全球事務上的領導角色，但深入剖析，當中曝露了特朗普一貫的單邊主義思維，企圖以美國為中心，甚至以其個人意志主宰國際秩序，取代多邊主義的聯合國機制。



擴大「和平委員會」構想，旨在削弱聯合國的功能，將國際衝突調解權力集中於美國手中。聯合國作為多邊主義的象徵，強調各國平等參與、集體決策，而特朗普的方案卻以美國為核心，甚至暗示其個人將扮演「大哥」角色，領導西方國家。這是徹頭徹尾的單邊主義轉向，試想，若歐盟國家加入，決策過程將不可避免地偏向美國利益，任由特朗普指指點點，淪為美國的附庸國。



特朗普圖通過成立「和平委員會」，擴大個人的話事權，不僅限於軍事領域，更會延伸到經濟掠奪。回顧特朗普的執政風格，他一再強調「美國第一」，在國際事務上不惜犧牲盟友，委員會決議必然優先保障美國的資源獲取與經濟優勢。例如，在中東或非洲的衝突調解中，美國可能利用委員會平台，推動有利於其能源企業的方案，掠取石油或其他資源。西方國家深知，一旦讓特朗普的單邊主義滲透歐洲決策層，最終損害自身經濟主權與戰略自主。



特朗普的行為軌跡已讓國際社會對美國失去信心，從出兵委內瑞拉到公然宣稱要奪取該國石油儲備，赤裸裸地展現霸權掠奪。這類行動已引起全球極度反感，許多國家視之為帝國主義的復辟。任何輕易依從特朗普提議的國家，都將被視為喪權辱國之舉，喪失道德高地與國際聲譽。因此，歐盟各國不可能隨特朗普的指揮棒起舞，加入所謂的「和平委員會」。相反，它們將尋求與美國抗衡的策略，例如加強歐盟內部團結、深化與中國或俄羅斯的合作，以換取更大的生存空間。這不僅是對特朗普單邊主義的反擊，更是歐洲重申多邊主義的機會。



辛正兒