Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 組和平委員會之議 擺明霸權掠奪資源 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
26分鐘前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　美國總統特朗普提出一項爭議性計劃：將原用於維護加沙和平穩定的「和平委員會」擴大，向歐盟各國發出邀請，只要繳納十億美元會費，即可加入成為成員，共同調解國際衝突。此舉一出，引發多國強烈反對。表面上看，這似乎是美國強化其在全球事務上的領導角色，但深入剖析，當中曝露了特朗普一貫的單邊主義思維，企圖以美國為中心，甚至以其個人意志主宰國際秩序，取代多邊主義的聯合國機制。

　　擴大「和平委員會」構想，旨在削弱聯合國的功能，將國際衝突調解權力集中於美國手中。聯合國作為多邊主義的象徵，強調各國平等參與、集體決策，而特朗普的方案卻以美國為核心，甚至暗示其個人將扮演「大哥」角色，領導西方國家。這是徹頭徹尾的單邊主義轉向，試想，若歐盟國家加入，決策過程將不可避免地偏向美國利益，任由特朗普指指點點，淪為美國的附庸國。

　　特朗普圖通過成立「和平委員會」，擴大個人的話事權，不僅限於軍事領域，更會延伸到經濟掠奪。回顧特朗普的執政風格，他一再強調「美國第一」，在國際事務上不惜犧牲盟友，委員會決議必然優先保障美國的資源獲取與經濟優勢。例如，在中東或非洲的衝突調解中，美國可能利用委員會平台，推動有利於其能源企業的方案，掠取石油或其他資源。西方國家深知，一旦讓特朗普的單邊主義滲透歐洲決策層，最終損害自身經濟主權與戰略自主。

　　特朗普的行為軌跡已讓國際社會對美國失去信心，從出兵委內瑞拉到公然宣稱要奪取該國石油儲備，赤裸裸地展現霸權掠奪。這類行動已引起全球極度反感，許多國家視之為帝國主義的復辟。任何輕易依從特朗普提議的國家，都將被視為喪權辱國之舉，喪失道德高地與國際聲譽。因此，歐盟各國不可能隨特朗普的指揮棒起舞，加入所謂的「和平委員會」。相反，它們將尋求與美國抗衡的策略，例如加強歐盟內部團結、深化與中國或俄羅斯的合作，以換取更大的生存空間。這不僅是對特朗普單邊主義的反擊，更是歐洲重申多邊主義的機會。

辛正兒

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
9小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
5小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
辛正兒 - 香港減碳創富 續推綠色轉型 | 社論
　　香港2024年的溫室氣體排放清單出爐，交出一份亮麗「減碳成績表」。排放總量及人均排放量均持續下降，後者更低至4.41公噸，僅約美國的4分1。值得注意的是，本港碳排放早於2014年達峰，十年間總量下降約27%，經濟增長的同時碳強度大幅降低，顯示香港已初步走上低碳發展的健康軌道。 　　這份成績單中，去年廢物處理比前年減排幅度達9%，最為矚目。這恰恰說明，即使垃圾徵費之議未獲公眾廣泛認同而擱置
2026-01-23 02:00 HKT
頭條社論