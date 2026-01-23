陶傑 - 美歐內訌 | 油尖多士

特朗普對格陵蘭島虎視眈眈，揚言不排除出兵佔領，歐洲各國為之大譁。



歐盟一度派出特遣部隊，登陸格陵蘭島，為期44小時兩天不到，聞言特朗普將加徵關稅，便立即撤離。若北約當真內訌而開戰，委實奇觀。但歐洲顯然是有心無膽，這是特朗普敢於叫板的原因。



美國右翼民間記者雪萊在格陵蘭島街訪：願不願意讓美國接管？格陵蘭人口不足6萬人，以因紐特人為主，黃皮膚黑頭髮，長相與蒙古人相似。年輕人出於對美國快餐文化有好感，樂於接受，至少到目前為止，美國仍是第一強國，若歸屬美國，有機會去美國工作，或許比留在島上鑽冰洞釣魚更有前途。



略有年歲者顯然更傾向丹麥，可能是丹麥自2009年以來，每年撥款約50億港幣給當地的自治政府。雖然島民和丹麥政府俱堅稱格陵蘭是「非賣品」，但特朗普到底會開出甚麼價而致使人心動搖，實未可知；當然，特朗普宣稱出價收購，亦很有可能只是出口術。



19世紀末美國從俄羅斯手中買下阿拉斯加後，便曾建議向丹麥購買格陵蘭和冰島，但交易失敗。1916年美國又與丹麥簽署宣言，表示不質疑丹麥對格陵蘭島的控制權。第二次世界大戰結束後，總統杜魯門曾計劃以1億美元（當時美元仍與黃金掛鈎）購買，仍遭丹麥拒絕，但准許美軍在當地設立空軍基地。



換言之，格陵蘭島上一直有美軍駐守，雖只有200人，也比德國、法國、瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭、英國加在一起的「特遣部隊」人多勢眾。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑