陶傑 - 美歐內訌 | 油尖多士

陶傑
4小時前
　　特朗普對格陵蘭島虎視眈眈，揚言不排除出兵佔領，歐洲各國為之大譁。

　　歐盟一度派出特遣部隊，登陸格陵蘭島，為期44小時兩天不到，聞言特朗普將加徵關稅，便立即撤離。若北約當真內訌而開戰，委實奇觀。但歐洲顯然是有心無膽，這是特朗普敢於叫板的原因。

　　美國右翼民間記者雪萊在格陵蘭島街訪：願不願意讓美國接管？格陵蘭人口不足6萬人，以因紐特人為主，黃皮膚黑頭髮，長相與蒙古人相似。年輕人出於對美國快餐文化有好感，樂於接受，至少到目前為止，美國仍是第一強國，若歸屬美國，有機會去美國工作，或許比留在島上鑽冰洞釣魚更有前途。

　　略有年歲者顯然更傾向丹麥，可能是丹麥自2009年以來，每年撥款約50億港幣給當地的自治政府。雖然島民和丹麥政府俱堅稱格陵蘭是「非賣品」，但特朗普到底會開出甚麼價而致使人心動搖，實未可知；當然，特朗普宣稱出價收購，亦很有可能只是出口術。

　　19世紀末美國從俄羅斯手中買下阿拉斯加後，便曾建議向丹麥購買格陵蘭和冰島，但交易失敗。1916年美國又與丹麥簽署宣言，表示不質疑丹麥對格陵蘭島的控制權。第二次世界大戰結束後，總統杜魯門曾計劃以1億美元（當時美元仍與黃金掛鈎）購買，仍遭丹麥拒絕，但准許美軍在當地設立空軍基地。

　　換言之，格陵蘭島上一直有美軍駐守，雖只有200人，也比德國、法國、瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭、英國加在一起的「特遣部隊」人多勢眾。

陶傑

陶傑 - 槍下留人？ | 油尖多士
　　香港警察在屯門商場，擊斃一持刀挾持人質的疑似精神病患者，現場影片曝光瘋傳，在海外引發熱議，許多人大讚香港警察反應迅速，當機立斷，即時解除危機，安全救出人質，尤其是不久前澳洲發生邦迪海灘事件以及美國明尼蘇達州移民局探員槍殺一名母親，三地警察開槍的判斷與後果懸殊，對錯立判。 　　邦迪海灘的兩名兇手持大殺傷性武器，發動恐怖主義襲擊，警察長期受政治正確約束，臨場畏戰，束手無策，長時間不予還擊，只
2026-01-21 02:00 HKT
