辛正兒 - 以科技圍剿炒場黨 確保場地公平使用 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
1小時前
　　近年康文署不斷出招，打擊「炒場」歪風，不僅明文禁止使用自動化程式搶訂場地，更對室內籃球場及排球場實施「實名制」登記，違規者帳戶將被暫停達一年。此舉展現了當局整頓亂象的決心，然而細察過去數年「炒場黨」與政府部門之間的攻防拉鋸，便知這並非一場可畢其功於一役之戰，而是一場需要科技、制度與公眾參與並舉的持久戰。

　　回顧康文署與「炒場黨」的交鋒歷程，猶如一場科技圍剿戰。從最初的實名登記、抽籤制度，到引入「SmartPLAY康體通」系統，每次新政出台，「炒場黨」總想方設法找漏洞，或以人海戰術、或以更隱蔽的程式技術繞避規管。這恰恰說明，單靠一次性措施難以根治問題。康文署須建立持續監測機制，定期分析訂場數據中的異常模式，並設立舉報與回饋渠道，讓前線職員與市民成為反炒場的「耳目」，以動態戰術，應對不斷變異的投機手段。

　　現今「炒場」已非單純人力所為，而是演變為技術化的灰色產業。康文署雖已明文禁止自動化工具，但關鍵在於如何偵測與攔截。署方應積極引入人工智能技術，分析用戶行為特徵——例如同一IP短時間內大量查詢、異常時間段的預訂模式、帳戶間的關聯性等，從源頭識別並封堵程式搶場。同時，可參考電商平台防「掃貨」的驗證機制，在高峰時段加入圖像辨識或行為驗證，增加自動化程式的突破難度。

　　而「炒場」現象的根源，在於公共康體設施供不應求的結構性矛盾。近年香港運動員的國際成績亮眼，加上全運會成功舉辦，民間運動熱情高漲，場地需求更顯逼切。打擊炒場固然是維護公平的必要之舉，但長遠而言，政府需從供應端着手：加快興建社區體育設施、推動學校場地夜間開放、鼓勵私人場地以優惠價時段惠民。此外，可進一步優化抽籤與輪候機制，讓真正有需要的市民，尤其是青少年與運動團體，獲得合理使用機會。

　　康文署此次新規無疑是正面一步，展現了公共資源不容牟利私用的原則，值得公眾支持。然而，真正的勝利不在於懲罰了多少違規帳戶，而在於能否讓每一寸公共運動空間，都流淌着市民健康的汗水與歡笑。這場資源保衛戰，既需要技術上的見招拆招，也需要政策上的疏堵並舉，更離不開公眾的共同監督與支持。

