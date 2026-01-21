陶傑 - 槍下留人？ | 油尖多士

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　香港警察在屯門商場，擊斃一持刀挾持人質的疑似精神病患者，現場影片曝光瘋傳，在海外引發熱議，許多人大讚香港警察反應迅速，當機立斷，即時解除危機，安全救出人質，尤其是不久前澳洲發生邦迪海灘事件以及美國明尼蘇達州移民局探員槍殺一名母親，三地警察開槍的判斷與後果懸殊，對錯立判。

　　邦迪海灘的兩名兇手持大殺傷性武器，發動恐怖主義襲擊，警察長期受政治正確約束，臨場畏戰，束手無策，長時間不予還擊，只有英勇的公民試圖抵禦，令人悲傷絕望。

　　美國移民局部門目前聲勢壯大，有如一支御林軍，探員摩拳擦掌，極欲表現，尤其美國槍械泛濫，使用武力對警察而言是家常便飯，只稍有衝突，一言不合便拔槍相向，明尼蘇達州之命案，純屬探員濫用武力，政府高官為之辯解，竟誣稱死者為「極左恐怖分子」，自然激起民憤。

　　香港警察之所以能救出人質，首先在於尚未受西方政治正確之荼毒，對於現場的判斷，只有解除威脅此一單純目標，而非考慮兇徒的病史和族裔，擔心媒體風向或事後上庭、由誰「揹鑊」之類而舉棋不定。有別於美國，開槍亦非香港生活常態，亦顯出事態之千鈞一髮。

　　無論何地，只要是挾持人質，都是重罪，開槍以身體最大面積為射擊目標，也是警察訓練的基本原則，只射擊兇徒手腳來解除威脅，為不切實際之空想，電影裏或許會有，若射不中，幾下子彈虛發，兇徒把心一橫，導致人質被害，又當何論？世上已有太多爭執，都是簡單問題複雜化，救人最緊要。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

