辛正兒 - 部分郊野承載量臨極限 多管齊下實現持續郊遊 | 社論

辛正兒
1小時前
　　近日，破邊洲人潮洶湧的景象，引起公眾關注。大批旅客為一睹世界級的地質奇觀「風琴壁」而蜂擁而至，狹窄陡峭山徑上「摩肩接踵」，險象環生，更有遊客無視危險翻越圍欄打卡。這不僅是單一景點的秩序問題，更是一記響亮的警鐘，警示香港部分熱門郊野路徑的承載能力瀕臨極限，現行的管理思維與配套設施需要全面檢視與升級。

　　針對承載量超標的問題，漁護署正研究的「預約到訪制度」及「限制遊人數目」，已是逼在眉睫的基本管控措施。去年破邊洲發生致命意外後，內地遊客熱情未減反增，反映單靠警示不足以調節人流。破邊洲山徑本非為大規模團隊旅遊而設計，過量人流不僅破壞遊覽體驗，更直接構成安全風險——山徑狹窄處「轉身都可能碰倒他人」，一旦發生意外，後果不堪設想。實施預約與限流，是從源頭上避免「人滿之患」、保障遊客安全與郊野環境質素的最基本手段，須盡快落實，並應考慮擴展至其他不堪重負的熱點。

　　在安全防護與執法層面，必須採取更果斷、更科技化的短中期措施。現有圍欄屢被破壞或無視，顯示單純的物理阻隔與柔性勸喻效果不彰。當局應全面勘查，在破邊洲等高風險地帶豎立詞意更強烈、更具震懾力的多語警告標誌，並安裝更為堅固、難以攀越的防護設施。更重要的是，必須加強執法力度與覆蓋面。正如業界人士所指，對屢勸不止的違規者，應果斷檢控，以案例產生阻嚇作用。同時，應廣泛運用無人機等科技進行巡邏監察，彌補人手不足、難以全面覆蓋遼闊郊野的短板，形成有效的監管網絡。

　　然而，上述措施只屬「治標」。長遠而言，港府必須以破邊洲事件為契機，全盤、系統地檢視與規劃香港郊野公園的旅遊承載力與配套策略。這是一項涉及規劃、保育、旅遊與公共安全的多維度「大工程」，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。目標應明確為三點：對遊客友善，提供清晰資訊、合理設施（如廁所、指示）與交通配套；安全至上，將風險評估與防護融入景點設計與管理流程；生態為本，確保旅遊活動不會破壞珍貴的自然遺產。

　　要達成這三重目標，政府須委託跨領域專家團隊作深入研究，借鑒國際自然景區的管理經驗，為香港郊野公園訂立科學的承載力標準、分區管理方案以及可持續的發展藍圖，實現可持續的郊野旅遊。

