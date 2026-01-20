Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 爭奪格陵蘭風波 美歐的利益博弈 | 社論

辛正兒
4小時前
　　為逼使丹麥出售格陵蘭島，美國對歐洲八國祭出關稅大棒，甚至不諱言動武；歐盟以增兵格陵蘭作為回應的姿態。事件尖銳地折射出跨大西洋同盟內部深層次的信任危機與現實主義下的利益盤算。

　　美國軟硬兼施與「志在必得」，曝露了單邊主義工具化的危險傾向：一邊以損害盟友經濟的關稅相脅逼；另一邊又不排除動用武力可能。這種將傳統盟友視為博弈對象的做法，堪稱「同盟工具化」的極端演繹。背後邏輯清晰無誤：在北極地緣價值（戰略位置、稀有資源、未來航道）急速飆升的認知下，任何國際規則與盟友情誼皆可讓位於美國所謂的「絕對安全」與「國家利益」。此舉若成現實，將徹底顛覆二戰以來以規則為基礎、強調盟國協商的國際秩序根基，將強權政治與「不平等交易」置於多邊主義之上。

　　然而，美歐開戰機會極低，原因是成本太高，加上共同體的維繫的需要。一旦發生全面軍事衝突，會摧毀西方陣營的整體實力，無人能承受其代價。北約的存在本是美歐安全利益之重，任何將其撕裂的風險都會導致共同防禦體系的破產，使雙方曝露於更大的外部風險之中。因此，博弈大機率被限制在經濟脅逼、外交抗議與象徵性軍事展示的範疇內。丹麥與歐盟的最終目標，或許並非贏得一場不可能贏的對抗，而是在被逼應對的困境中，竭力為格陵蘭的自治權、本地居民意願以及在北極的未來利益，爭取盡可能多的保障與補償，將損失降至最低，這本質是一種殘酷的止損。

　　再者，歐盟「增兵」姿態，可被解讀為「談判籌碼」而非真心「保護」，揭示了國際政治中利益計算的冰冷本質。倘若歐盟行動主要目的真是保護格陵蘭免遭強行吞併，其增兵規模與決心應遠超「姿態」。將其解讀為增強自身在未來談判中分得一杯羹的籌碼，雖顯冷酷，卻符合現實主義邏輯。這暗示在強權壓力下，維護主權完整的絕對原則可能被逼讓位於更為務實的利益交換計算。歐盟的行動，既可視為對美方極限施壓的防禦性反應，也可能蘊含在北極格局重塑中確保自身不被邊緣化的深層考量。

　　綜上所述，這場風波警示世界：即使在最緊密的同盟內部，當核心戰略利益發生碰撞時，合作關係也可能瞬間變得脆弱不堪。

