辛正兒 - 針對個別黑心行業 設預繳消費冷靜期 | 社論

消委會披露一宗令人震驚個案：一位年逾七旬長者，在美容院職員推銷下，累計購買價值逾30萬元的療程，未使用次數達550次。即使每兩周使用一次，要逾20年才能用完，而大部分療程有效期僅剩2年。此案例絕非孤例，它如同一面鏡子，映照出香港預繳消費市場，特別是美容、健身等個別行業的監管漏洞與消費者的無助境地。令人扼腕的是，針對此亂象而設「冷靜期」法例的討論，在社會上延宕超過4分1世紀，至今仍停留在「研究」階段。



立法之議未能實現，源於監管決心與商業利益的長期拉鋸。自1998年首次因預付費糾紛衍生討論立法以來，相關努力屢屢受挫：2012年修例時冷靜期條款被剔除，2019年針對美容健身業的諮詢因業界逾9成反對而擱淺。反對理由無非是增加經營成本、恐被消費者濫用等。而當局常以「維護營商環境」、「謹慎規管」為由，在「小政府、大市場」的理念下躊躇不前。然而，這種過度審慎的平衡，代價是無數如前述的消費者，尤其是長者等弱勢群體，持續曝露在高風險銷售手法下，讓「合約自由」淪為不良商號捆綁、榨取消費者的工具。



全面立法障礙重重，我們呼籲採取更務實、漸進的路徑。當局應先針對美容、健身等投訴重災區，率先推動制訂行業性的強制性冷靜期守則。此守則可由政府牽頭，聯同消委會、業界代表及法律專家共同擬定，明確冷靜期時長、適用範圍、退款機制等核心要求，並以行政手段促使主要行業協會採納及監督會員執行，讓業界先「自律」，既減少業界對立法的本能抗拒，視為改善行業形象、重建消費者信心的契機。



若守則推出一段時間後仍不見改善，證明市場自律失效，當局再將針對該特定行業的冷靜期立法正式提上議事日程，便是順理成章、有據可依。從制訂針對性的行業守則起步，以堅定的步伐邁向立法保障，是時候打破長達20餘年的僵局，為香港的消費者權益保護寫下切實進步的一頁。



辛正兒