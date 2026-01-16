邵家輝 - 妥善安置災民 早獲安居之所 | 家輝講場

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邵家輝
5小時前
　　宏福苑火災令全港市民深感傷痛，各界紛紛向受災居民伸出援手。經過政府一個多月來努力緊急支援和初步安置後，當前工作已轉入災民長遠居住安排與制度改革的階段。如何妥善解決以上兩方面問題，是既逼切又複雜的挑戰。

　　為此政府透過「一戶一社工」，以問卷形式主動了解業主居民對長遠安置的看法，力求兼顧情、理、法，體現出以民為本的施政理念，值得肯定。

　　上周一間本地家具品牌向受災家庭捐贈100套梳化，我參與協助運送及安裝工作。過程中，我也有機會與兩戶長者居民深入交談。他們不約而同表示原址重建需時9至10年，對他們而言實在太漫長，寧願遷往他處居住，故他們最關切的是要盡快有一個長遠居所，相信不少災民都有同感。

　　從財政資源看，宏福苑援助基金至今收到43億元捐款，減去已用作緊急支援13億元後，餘額約30億元。粗略以2000戶計算，平均每戶約得150萬元。即使計入據報約20億元屋苑保險賠償，平均每戶亦只得約250萬元。當然，實際金額按各單位面積等因素計算，惟以現時樓價水平，恐怕未足夠讓受災家庭購置與原來相若的單位。

　　有建議透過強拍將宏福苑土地出售發展，以拓闊安置資金來源。但宏福苑樓齡未滿50年，至少取得9成業主同意才達申請強拍門檻，難度甚高，更不要說可能有業主提出法律挑戰。再者，聽說發展商普遍認為原址重建成本高、時間長，業權收購又或出現折讓，對此類項目興趣不大。因此，原址重建或強拍發展在實際操作上都難以實行。

　　綜合各樣考慮，較為實際可行選項集中在政府提供現金補貼給災民另置居所與「樓換樓」這兩個方向。希望當局盡早確定選項細節，盡量讓受災家庭「有得揀」，按自身情況作合適選擇，早日重拾正常生活。

全國政協委員
自由黨主席
立法會議員（批發及零售界）
邵家輝

邵家輝 - 立法會履新 着力拼經濟 | 家輝講場
　　昨日第八屆立法會議員在特首李家超監誓下完成宣誓，正式就任履職。作為其中一分子，我深感光榮且責任重大，日後必定竭盡所能，協助政府拼經濟、惠民生，為國為港作貢獻。 　　事實上，立法會不僅有監察政府工作之責，也是協助政府高效施政、推動發展的重要夥伴。未來我們議員們需在法律制訂、財政審批、政策完善等方面與政府加強協作，共同促進香港經濟增長，從而增進社會民生福祉。 　　今年是國家「十五五」規
2026-01-02 02:00 HKT
家輝講場