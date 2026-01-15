Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 美國圖吞併格陵蘭 霸權赤裸裸的擴張 | 社論

頭條社論
辛正兒
4小時前
　　美國總統特朗普以「美國優先」為旗號，公然展露其帝國主義野心，其最新目標直指北極島嶼格陵蘭，一個屬於丹麥領土的戰略要地。根據最新報道，特朗普的北極事務專員對美媒透露，併吞計劃已進入「加速期」，料數周內有重大進展。副總統萬斯親自主持與丹麥及格陵蘭官員的會晤，這不僅是外交辭令的升級，更是赤裸裸的霸權侵略。

　　據報，特朗普不惜動用購買、補償金甚至軍事威脅等手段，企圖掌控這片富含礦產和能源的土地。這一舉動，讓世人看清「美國優先」本質上就是「霸權侵略」，是19世紀門羅主義的粗暴擴大版。回溯歷史，門羅主義原本宣稱美國要保護美洲免受歐洲干涉，實則是華盛頓強力控制南美洲後院的工具。從干涉拉美政局到扶持獨裁者，美國早已熟練於以經濟和軍事手段掠奪資源。如今，特朗普將這一邏輯推向極致，從南半球後院擴張到北極圈，目的就是鞏固美國的霸權。

　　歐盟防務委員庫比柳斯警告，若美軍強行接管，將引發北約史上最嚴重危機，甚至導致盟約終結。北約第五條規定，對一國攻擊即對全體攻擊，但未明確處理成員國互攻情形。若局勢惡化，丹麥與美國開戰的可能性雖低，卻足以撕裂西方聯盟。想像一下：美國為一己私利，威脅盟友領土，北約如何回應？這不僅損害美國與歐洲關係，更動搖全球軍事格局。

　　美國急於奪取格陵蘭的深層原因，源於北極冰雪融化帶來的戰略焦慮。隨着氣候變化，北極航道日益通行，美國擔憂來自北面的軍事威脅，特朗普政府以此為由，先發制人，試圖透過控制格陵蘭強化北極防線。但這種布局，無異於火上澆油，必然引發其他大國的戰略回應。中國和俄羅斯早已在北極投資基礎設施和軍事存在，美國的侵略性動作，將促使它們加速反制，形成新一輪軍備競賽。北極不僅是資源寶庫，更是全球氣候和軍事平衡的關鍵點。美國的「自保」邏輯，實則是零和遊戲，忽略了國際合作的重要性。這不僅加劇地緣緊張，還會為全球帶來難以預料的風險。

