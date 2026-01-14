陶傑 - 一盤爛帳 | 油尖多士

明尼蘇達州移民局當街槍殺白人婦女激發民憤，探員開槍時的手機片段曝光，可清晰聽到探員用粗口辱罵死者。



特朗普政府稱死者是極端左翼的「恐怖分子」，但開槍殺人的探員羅斯被爆出醜聞，曾因性侵犯16歲的繼女而留有案底，亦曾在追捕非法移民的行動中被車輛拖行而受傷，或因此留下心理陰影，導致他面對古德時有過激反應，釀成命案。



明尼蘇達州政府與特朗普聯邦政府勢力水火不容，市長和州議員都怒斥移民局滾蛋。一宗慘案，再度掀開美國管治的潰爛，明尼蘇達州本身就是一盤爛帳。



特朗普調遣2000名移民局探員，進駐明尼蘇達州調查索馬里移民詐騙案，不但有假托兒所，還有許多空置的「學習中心」、「未來領袖培訓班」等，每個機構至少可獲數百萬美元撥款，但當地一座4000居民的小鎮萊克星頓，卻無力承擔1000萬美元建設水廠。



調查詐騙案同時，美國農業部（USDA）亦宣布，暫停對明尼蘇達州的聯邦撥款1.3億美元。真正造成大規模欺詐案和浪費的，是政府濫發福利，監察無能，明尼蘇達州的政客為權力和選票，甘願助長索馬里裔族群的聚集和壯大，甚至選出奧馬爾之類的議員，敵視美國本土利益。



明尼蘇達州北部與加拿大接壤，冬季尤其寒冷，是荷李活鬼才導演高安兄弟的故鄉，其成名作《雪花高離奇命案》之中，首府明尼阿波利斯是一座冰冷而絕望的城市。近年明尼蘇達州大量引入索馬里移民，是否也像加州引入墨西哥和南美移民般，專門承擔低下工種，為美國人節省僱傭和生活成本？還是以大愛福利為名，專門從政府撥款漁利？



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑