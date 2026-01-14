Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 火災教訓未吸取 商廈隱患要消除 | 社論

辛正兒
4小時前
　　近日，消防處在針對高火警風險商廈的巡查中，單月發出逾300張「消除火警危險通知書」，揭發走火通道被雜物阻塞、防火門損毀或長期敞開等亂象。此情此景，令人扼腕。猶記得大埔宏福苑大火與多年前的嘉利大廈火災，皆因消防隱患釀成嚴重人命傷亡，血淚教訓歷歷在目。然而，消防巡查結果顯示，部分商廈管理層與租戶仍心存僥倖，視防火規例如無物，顯然未從悲劇中吸取足夠教訓。社會必須正視，商廈防火安全已到了不容再拖、必須嚴肅整頓的關鍵時刻。

　　嘉利大廈與宏福苑的火災，皆曝露了走火通道不暢、防火設施疑失效等致命問題，代價是寶貴生命。如今，巡查卻仍見「故態復萌」，食肆以貨物堵塞通道、租戶貪方便令防火門形同虛設。這不僅是疏忽，更是對公共安全的漠視。歸根究柢，部分業主和經營者抱持「意外不會發生在我處」的投機心態，將營運便利凌駕於人命安全之上。若這種心態不徹底扭轉，再慘痛的災難也難成前車之鑑。

　　我們完全支持消防處採取便衣巡查、突擊檢查等策略，以杜絕「通風報信」式的應付檢查。數據顯示，僅約三分一通知書獲即時遵辦，其餘需「酌情處理」，反映執法縱有行動，但違規者往往缺乏即時整改壓力。因此，處方應更積極、頻繁地發出「消除火警危險通知書」，並對屢犯者嚴厲檢控，提高罰則。正如「寓禁於征」之效，惟有讓違規經營者感受到切膚之痛－－如罰款、停業整頓甚至刑事追究－－才能驅使其真正重視防火投入，將安全措施內化為日常營運的一部分。

　　現行防火宣傳多聚焦家居消防，但對商廈這類人員密集、結構複雜的場所，教育力度明顯不足。正如有區議員所指出，不少租戶根本不清楚走火通道位置或防火門作用。因此，政府與防火委員會須聯手，針對商界業主、管理公司及員工，開展強制性防火培訓與實戰演習。

　　綜上所述，商廈防火漏洞已成都市安全的一顆不定時炸彈。從歷史災難到今日違規，教訓已足夠沉痛。我們敦促當局持續強化剛性執法，不留情面；業界務必拋棄僥倖心理，主動整改；政府則應將商廈防火教育提升至戰略高度。只有執法、教育與公眾監督三管齊下，方能避免悲劇重演，真正守護市民性命財產於無形。

辛正兒

