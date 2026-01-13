陶傑 - 移民局的槍聲 | 油尖多士

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑
2小時前
　　美國明尼蘇達州爆發示威，迅速蔓延至幾十個城市，起因是一名37歲的白人婦女遭移民局探員擊斃，再度踩中美國最大的政治雷區：非法移民之爭。

　　美國的移民與海關執法局，簡稱ICE，為本屆特朗普政府尤其看重的部門，獲大幅增撥資源，高薪聘請執法探員，其中許多是退伍軍人。ICE為求績效表現，自去年特朗普上台以來，已經多次高調行動，包括突擊韓國現代汽車位於佐治亞州的總部，將400多名韓國技術員工鎖上手銬腳鐐，完全不顧韓國的盟國關係，以及美國需要韓國企業投資之現實，可見新任ICE部門的管理風氣。

　　ICE是聯邦政府部門，不斷在各州發起突擊非法移民的行動，其實是特朗普的聯邦政府向州政府權力的侵奪，自不免引起強烈反彈。明尼蘇達州一向是左翼政治的大本營，是反對特朗普的先鋒，2020年明尼蘇達州黑人佛羅伊德被警察暴力執法，當場勒斃，掀起席捲全美國的政治浪潮BLM，警民關係成為極其敏感的議題。

　　禍不單行，這次被擊斃的白人婦女古德（Renee Good），是一名育有3個兒女的母親，如今則是同性戀，大學修讀文學。據報死者當時開車送兒女上學，當街被移民局攔截檢查，顯然雙方溝通不良，死者隨即啟動汽車，ICE探員認為她蓄意傷害，於是連發3槍。

　　這名婦女的教育背景、性取向，包括明尼蘇達州本身的主流政治風氣，都與特朗普代表的政治立場相反背景，亦即俗稱的「白左」，極有可能也是ICE探員所厭惡的類型。在探員拔槍前到底發生了甚麼，有無言語挑釁，死者是否蓄意開車撞人，真相已無法得知，但雙方因政治立場而互相仇恨，民意撕裂，到了置諸死地而後快的地步，則毋庸置疑。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

