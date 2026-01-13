辛正兒 - 政治干預利率 全球經濟堪憂 | 社論

美國司法部以「偽證」調查聯儲局主席鮑威爾，這場圍繞聯儲局總部翻新費用的法律發難，已然成為一紙欲蓋彌彰的「藉口」。鮑威爾一針見血地回應，指控的真正根源，是局方「未遵從總統的偏好設定利率」。這標誌着特朗普政府對聯儲局獨立性的攻擊，已從口頭脅逼升級為借助國家機器的系統性政治清算。當全球最重要的中央銀行被強權陰影籠罩，基於經濟數據的理性決策邏輯瀕臨崩塌，不僅美國經濟將陷入人為製造的波動，世界也正被拖入一個充滿不確定性的危險新周期。



對聯儲局獨立性的摧毀性打擊，將從根本上瓦解全球貨幣政策的「穩定之錨」。聯儲局自誕生之日起，其制度設計的核心是隔絕短視的政治壓力，以專業判斷服務經濟長期穩定。國會賦予其獨立性，正因歷史證明，受政治操縱的貨幣政策終將引發災難性的通膨與劇烈的經濟震盪。當前，特朗普政府已開闢「司法」、「人事」、「行政」三條戰線發起總攻：除對鮑威爾的調查外，更試圖罷免理事庫克以改組決策層；甚至繞過聯儲局，直接命令政府支持的房貸機構大規模購債，人為壓低抵押貸款利率。這套組合拳旨在將利率這一核心經濟槓桿，徹底變為服務政治私欲與短期選情的工具。一旦「數據驅動」讓位於「總統驅動」，美國貨幣政策的可信度將蕩然無存，全球利率走向將淪為政治博弈的籌碼，為國際金融市場注入巨大的不可預測性。



這場單邊主義的內部清洗，是政治意志向經濟領域野蠻延伸的縮影，必然外溢為全球性的「黑天鵝」之源。一旦全球儲備貨幣的發行機制被政治綁架，貨幣、地產、債券等核心金融市場的基礎定價邏輯將發生紊亂。聯儲局的困境僅是冰山一角，它預示着一種更危險的趨勢：經濟治理規則可以被行政力量隨意踐踏和重寫，必將製造更多非常規風險，衝擊本已脆弱的全球供應鏈與復甦進程，讓實體經濟無辜受累。



特朗普近期言論屢次引發市場異動，已然揭示了一種新模式：敏感政策訊息可能成為擾動市場、為特定利益服務的手段。若聯儲局徹底失守，這種操控將從「偶發言論」升級為「制度化的權力」。投資者過去賴以分析的政策透明度和連續性將不復存在，市場波動將更多地反映政治風向而非經濟基本面。這對全球投資者而言，是一個必須嚴陣以待的警報。管理資產不再僅是分析經濟周期，更需要洞察政治風險，以防墜入由權力精心布置的掠奪性陷阱。



辛正兒