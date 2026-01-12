辛正兒 - 新飲食「倒金字塔」 只宜參考不應盲從 | 社論

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒
6小時前
　　美國發布的2025-2030版《美國人飲食指南》，以其顛覆性的「倒金字塔」結構，加上似為紅肉、全脂乳製品「平反」的倡議，引起全球營養學界關注。指南的核心訊息看似簡明——「吃真正的食物」，但背後的科學邏輯與公共利益考量，引發了廣泛分歧。面對這場「飲食觀念革命」，公眾須保持清醒，認識到任何普適性指南均存在局限，個體健康終究離不開專業、個性化的指導。

　　新版指南的變革堪稱激進，比以往更強調蛋白質，推出全新「倒金字塔」圖示，優先順序被重新排列，將肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在同一層，而富含纖維的全穀類（如燕麥）則被放在最底端。它顯著提升了蛋白質（尤其是動物蛋白）和健康脂肪的地位，將全脂乳製品、甚至黃油和牛油列為可接受的選項。這些建議直接挑戰了過去數十年來以控制飽和脂肪、強調穀物為基礎的公共衛生共識。

　　這種提倡遭到權威專家的質疑。制訂指南提供科學依據的顧問委員會成員指，最終版本在關鍵處偏離了委員會耗時兩年審閱證據後提交的報告。例如，報告並未特別推薦全脂乳製品，但指南卻予以高調提倡。美國心臟協會雖讚賞指南對蔬菜、全穀物和限糖的強調，但也明確擔憂，鼓勵紅肉和全脂乳製品可能使消費者無意中攝取過量的鈉和飽和脂肪，從而增加心血管疾病風險。

　　儘管指南提及了不同生命階段的個性化建議，但其高調宣傳的核心訊息——大幅增加蛋白質、擁抱全脂乳製品——很容易被大眾理解為普適真理。對患有慢性腎臟病的人群，盲目高蛋白飲食可能加重負擔；對乳糖不耐受或心血管疾病高危人群，推崇全脂乳製品也非明智之舉。

　　正如哈佛大學專家所言，大多數美國人的蛋白質攝入已然充足，新版指南的語調卻暗示全國普遍存在蛋白質不足，這可能誤導公衆。這深刻地提醒我們，官方膳食指南本質是一項公共政策，其制訂難免涉及經濟、政治與社會因素的綜合權衡。

　　此外，現今社交媒體上健康訊息真偽混雜，「逆醫學」思潮（如反對疫苗）時有浮現。在此環境下，一份由聯邦政府發布的、帶有顛覆性色彩的指南，極易被簡單化解讀或賦予超越其本身的意義。因此，公衆需要培養科學的批判性思維。面對任何「指南」或「潮流」，大家應追問其證據來源，權衡多方專業意見，而非盲目追隨。尤其病患者，最佳選擇，是遵從醫生的建議。

