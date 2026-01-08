陶傑 - 託兒欺詐案 | 油尖多士

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑
2小時前
　　美國明尼蘇達州爆出「索馬里託兒服務」欺詐案。

　　美國聯邦政府每年為福利資源花費1.5萬億美元，明尼蘇達州僅十幾萬人的索馬里社區，獲政府資助竟高達90億美元。

　　最主要的託兒申請來自日間託兒服務，調查記者雪萊（Nick Shirly）發現有3間託兒中心的註冊地址位於同一棟大樓，號稱管有102名兒童，每年領取資助266萬美元。

　　託兒中心外牆上畫着潦草的卡通，招牌拼寫錯誤。窗戶被封死，室內昏暗，完全聽不見兒童嬉鬧的聲音，雪萊拍門詢問，但回應他的是一張蒙着面紗的臉，並指控他騷擾，便閉門不出。

　　隨後，其中一間託兒中心開記者會，聲稱受託兒童的檔案與員工檔案都意外「失竊」，竊案可能與仇恨有關：是歧視索馬里社區的罪犯故意搞破壞——這等說詞欲令人信服，還欠一場小型火災，古往今來但凡查帳出問題，必有檔案隨失火而化為烏有。

　　事後記者雪萊即受到恐嚇，明尼蘇達州長華爾茨（Tim Walz）卻則指責雪萊是「種族主義者」，華爾茨即2024年民主黨候選人賀錦麗挑選的搭檔。

　　明尼蘇達州堪稱美國最「左」的州，其州立大學是美國左翼意識形態深耕的大本營之一。並選出了美國史上第一位穆斯林女議員奧馬爾。

　　奧馬爾反邊境管制、反以色列，力撑LGBT運動，主張廢除警察，當然也極度反特朗普。

　　這宗福利欺詐案早於2022年已經立案，但拜登下令暫緩調查，以保護政治「盟友」，但特朗普的財長貝森特毫不留情，直指奧馬爾與欺詐案有關，美國納稅人的錢，經各種財產品包裝，早已流出美國，90億美元的資助，幾乎與索馬里GDP相當。

陶傑

