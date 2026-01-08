辛正兒 - 流感變種敲響全球警鐘 相信醫學打針刻不容緩 | 社論

近日，美國經歷25年來最嚴重的流感季節，感染人數逾千萬，死亡病例達5000宗，其中新型變異株「K亞分支」的迅速擴散成為焦點。與此同時，香港夏季流感高峰期亦錄得兒童重症及死亡個案。兩地疫情共同揭示一個現實：流感病毒從未遠離，其基因不斷「洗牌」所催生的新變種，正持續挑戰全球公共衞生防線。面對這次公共衞生挑戰，公眾要摒除僥倖心態，以科學態度積極應對，尤其應加快推動疫苗接種，築牢個人與群體的免疫屏障。



美國出現的變種流感病毒是一個明確警號，其變異株在疫苗株選定後才開始傳播，導致現有疫苗保護力打折，這正是流感病毒善於逃避人類免疫監測的典型表現。現今全球人們流動頻繁，任何地區的變種病毒都可能隨旅客迅速跨境傳播，構成國際公共衞生新風險。香港作為開放型大都會，須對此保持高度警惕。衞生部門須密切監測全球病毒變異動態，強化口岸與社區的病原監測網絡，並做好應對潛在輸入病例及本地傳播的預案。公眾亦須重新繃緊防護意識，在人流多的場所佩戴口罩、勤洗手。



其次，流感對兒童的威脅尤其值得關注。美國本季5000人死亡固然令人震驚，而香港短期內出現3宗兒童流感死亡個案，同樣觸目驚心。數據顯示，本地六個月至兩歲幼童的流感疫苗接種率僅約兩成，反映不少家長或低估了流感的嚴重性。須知，流感絕非普通感冒，兒童免疫系統尚未健全，感染後易出現高熱、肺炎、腦炎等嚴重併發症，甚至危及生命。醫學專家一致強調，接種疫苗是預防重症及死亡最有效的手段。疫苗需約兩周才能產生足夠保護力，因此家長必須爭取時間，盡早為子女安排接種。



經過新冠疫情洗禮，社會應堅定對疫苗科學的信心，疫苗接種是減輕疾病負擔、保護醫療系統不至於崩潰的關鍵。儘管極少數人可能對疫苗有疑慮，但整體而言，疫苗的安全性和效益已獲國際廣泛認證。相較於感染流感可能帶來的健康損害乃至生命風險，接種疫苗的益處遠遠大於其極低概率的副作用。公共衞生部門與醫護專業應繼續加強科普教育，以透明數據和專業解說消除公眾誤解。市民亦應主動尋求可靠資訊，基於科學證據作出理性選擇，為自己、家人及社區履行健康責任。



辛正兒