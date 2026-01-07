辛正兒 - 動武掠鄰國資源 政經黑天鵝湧現 | 社論

美國對委內瑞拉採取軍事行動，在國際戰略與金融圈內引發深思，折射出的「石油、美元、武力」三位一體邏輯，揭示當前國際秩序中深層的裂痕與霸權國家的路徑依賴，亦凸顯單邊主義思維的危險與虛弱。



美國以反毒為名，以掌控全球最大石油儲備為實，向委國動武。這一行動建立在一個過時的帝國邏輯之上：即以軍事強權攫取鄰國資源，用以鞏固美元作為世界儲備貨幣的地位，從而維持全球霸權的循環。這種思維，是本世紀初「石油戰爭」敘事的粗暴延續，它誤判了21世紀世界權力本質的變遷。今日，能源權力已不止繫於地底的黑金，更在於綠色科技、供應鏈韌性與國際規則的領導力。以武力佔據別國石油，必然會失去更多無形的國際信任與道德權威，加速既有秩序的崩解。



對金融市場而言，短期內避險情緒或推高美元與黃金，油價或因恐慌溢價飆升，看似強化了美國主導的金融體系。然而，這種「強勢」完全是恐懼催生的泡沫。長期來看，以槍炮掠奪資源，將成為對美元信用最徹底的「自殺式宣傳」。它向世界昭示，美元的價值不再依賴於美國經濟的創新與法治，而可能依賴於對主權國家的武力脅逼。這只會驅使更多國家，包括美國的盟友，積極尋求多元化的儲備資產與支付體系，加速「去美元化」的進程。



政治方面，美國向鄰國動武，違反了《聯合國憲章》主權平等與不使用武力原則。若霸權國家可隨意以「執法」之名，對另一個主權國推行政權更迭，國際法將徹底淪為一紙空文，世界將退回「強權即公理」的叢林時代。這不僅會引爆委內瑞拉及整個拉丁美洲的持久動盪與人道災難，更將為全球其他地區的衝突樹立一個極其危險的先例，或導致地緣政治風險頻發，所有國家的安全與發展成本都將急劇攀升。



這次事件，是一次深刻的警醒。它告訴我們，舊霸權的劇本已無法應對新世界的挑戰。依靠槍炮維繫的石油美元體系，終將是沙上之塔。未來的穩定與繁榮，只能建立在合作、規則與共同發展的堅實地基之上。各國，尤其是大國，是時候拋棄那些引發災難的冷戰幻覺，為一個不再以武力恐嚇為基礎的國際新秩序，負起更大的責任。



辛正兒