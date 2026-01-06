辛正兒 - 授權票漏洞成圍標溫床 修例監管維修刻不容緩 | 社論

宏福苑發生大火災後，全城關注維修樓宇不法行為，廉署拘捕多人調查。早前廉署亦在觀塘區採取執法行動，揭露一個盤根錯節的樓宇維修貪污網絡，這個團夥涉及翠屏北邨及合和大廈兩個屋苑的大維修工程。反圍標大聯盟發言人莊榮輝指出，有關團夥的操作手法，屬於常見圍標方式，他們往往在社區等待屋苑老年化後「食餐大茶飯」，嚴重剝削小業主利益。



按現行制度，業主可以通過「委任代表文書」授權他人代為投票。這一制度本為解決業主無法親身出席會議而設，卻淪為圍標集團的工具。九龍東立法會議員鄧家彪指，現行法例就同一人可獲多少授權票未有設限。令人憂慮的是，不少長者業主因不理解維修合約內容，往往輕易簽署授權書，甚至將投票授權交給不相熟的人士，令不法分子有機可乘。



針對授權票制度的改革，實政圓桌立法會議員莊豪鋒建議，改善授權票制度，在授權票清楚列明授權者的投票意向，並確保有物業管理公司的人員在場監督。而立法會議員方國珊則建議，研究提高業主大會由業主親身到場投票的最低人數門檻，並考慮授權票需由獨立第三方專業人員核對真偽。這些建議的核心，在於平衡便利與監管，一方面不阻礙業主大會的召開，另一方面堵塞制度漏洞。



從宏福苑大火到最近的廉署行動，都顯示單靠業主和法團難以應對圍標集團。政府需要在反圍標發揮更大作用。有意見認為，民政事務總署應向法團提供協助，抽查授權書的服務，並加強打擊偽造授權票的力度。其實，當局的協助不限於此，例如鼓勵業主和物管公司制訂維修手冊，以及如何讓業主為日後維修工程做好財務安排規劃等，政府須從多方面介入並支援業主，才能阻止圍標勾當。這項工作涉及業主、法團和建築界，問題複雜，但修例事在必行，由於涉及小業主利益，也與樓宇安排有關，宜早莫遲。



辛正兒