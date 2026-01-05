Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 金融與創科聯動 構建高質量發展 | 社論

辛正兒
37分鐘前
　　財政司司長陳茂波指出，在港上市的新經濟公司交投已佔港股約三成，預告今年將有更多內地前沿科企赴港。這一趨勢不僅印證了全球資本對創新科技的追逐，更清楚地勾勒出香港經濟轉型的路徑：憑藉「內聯外通」的獨特優勢，成為聯通內地創科力量與國際市場的超級樞紐，以此驅動自身高質量增長。

　　香港的這一角色至關重要。內地創新科技力量正在迅速提升，從「國產GPU四小龍」之一的壁仞科技成為港股「第一股」，到浙江多間創科企業落戶科學園，各案例表明，香港正成功吸引內地實體企業將這裏作為上市融資、獲取專業服務和進軍國際的基地。這形成了一個強大的協同效應：內地企業獲得了夢寐以求的國際化平台和資本活水，而香港的金融市場則注入了最具成長性的新機會，推動了從上市、資產管理到專業服務全產業鏈的升級與繁榮。陳茂波司長鼓勵企業「落戶本港、設立科研中心」的願景，正是要將「金融輸血」深化為「科技造血」，在香港本地培育更完整的創科生態，實現從「融資窗口」到「創新平台」的質變。

　　然而，熱潮之中尤需冷思考。創新科技範疇廣闊，投資者，尤其是廣大散戶，須練就一雙慧眼。市場大致可分為「硬科技」與「概念科技」。前者如新聞中點名的GPU（圖形處理器）、人工智能晶片、生物醫藥等，具備深厚的研發壁壘、清晰的專利成果和可預見的市場需求，其價值根植於扎實的技術突破與產業化能力。後者則或僅依附於市場熱點敘事，缺乏核心技術與可持續商業模式。投資人追逐增長潛力無可厚非，但若不想讓投資淪為一場賭博，就必須深入研究，優先選擇那些研發投入強度高、技術領先性經過驗證、市場佔有率正在提升的「硬科技」企業。這是管控風險、爭取長期超額回報的最根本保證。

　　投資者以理性辨識真科技，不僅是守護自身財富，也是在為真正推動社會進步的企業投票。

