邵家輝 - 立法會履新 着力拼經濟 | 家輝講場

　　昨日第八屆立法會議員在特首李家超監誓下完成宣誓，正式就任履職。作為其中一分子，我深感光榮且責任重大，日後必定竭盡所能，協助政府拼經濟、惠民生，為國為港作貢獻。

　　事實上，立法會不僅有監察政府工作之責，也是協助政府高效施政、推動發展的重要夥伴。未來我們議員們需在法律制訂、財政審批、政策完善等方面與政府加強協作，共同促進香港經濟增長，從而增進社會民生福祉。

　　今年是國家「十五五」規劃開局之年，標誌着我國現代化建設邁入新征程。香港該找準定位，主動對接「十五五」規劃，深度參與粵港澳大灣區建設。這既是國家對香港的期盼，也是香港發展更上一層樓的契機。

　　香港位處國家「國內國際雙循環」發展格局的關鍵節點，且為全國最具國際化特色、開放程度最高且實行普通法的城市，具有與國際規則深度銜接的獨特聯通優勢。這一優勢與大灣區內地城市豐富資源、完整產業鏈和廣闊市場相結合，構建起功能互補、協同發展的世界級區域經濟體。我會積極支持特區政府落實「十五五」規劃中有關港澳發展內容，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設國際創新科技中心，因地制宜發展新質生產力，更好融入及服務國家發展大局。

　　因應本港批發零售業面對的挑戰，我會推動政府持續推出措施興旺市道，同時協助業界加快轉型步伐，通過融合科技創新與國家的天然資源和產業鏈優勢，培育具有本地特色的優質品牌，藉電商平台助本港商品「走出去」。我會促進區域監管合作，建設法規和標準對接等支援機制，協助香港產品開拓內地市場，並與內地優質品牌結成「出海聯盟」，共同拓展國際市場，開拓更廣經營空間。

全國政協委員
自由黨主席
立法會議員（批發及零售界）
邵家輝

