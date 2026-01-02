辛正兒 - 築網絡防火牆 先溝通多引導 | 社論

傳媒報道，法國總統馬克龍計劃自2026年9月起，全面禁止15歲以下青少年使用社交媒體，並將校園手機禁令擴大至高中。此舉若實施，法國將會繼澳洲之後，全球第二個採取此類強硬措施的國家。這一動向，連同澳洲已生效的「16歲以下禁令」，反映出不少國家對青少年深陷「電子奶嘴」的焦慮。然而，保護下一代免受網絡侵害，是一項系統工程。簡單的一刀切禁止，效果存疑且可能引發新問題。



首先，任何涉及青少年切身利益的公共政策，必須充分傾聽民意，尤其是家長與青少年的心聲。法國的情況是，禁令構想獲高達73%的民眾支持，反映了家長的深切擔憂。然而，政策若缺乏家庭的認同與配合，極易在執行中失效。在香港，手機已成為許多青少年成長中的日用品，若驟然禁止，不僅可能激化親子矛盾，切斷必要的家庭聯絡渠道，更可能如一些專家所警告，將青少年推向更隱蔽、監管更弱的網絡角落。因此，政策的制訂必須審慎，尋求保護與發展之間的平衡。



家長是守護孩子的第一道，也是最重要的一道防線。築起家庭「防火牆」，核心在於積極的溝通與陪伴，而非單純的技術封鎖。研究證實，社交媒體對青少年的傷害，如抑鬱、焦慮風險倍增，常與網絡欺凌、睡眠不足和現實活動減少密切相關。家長的責任，是從「電子保母」的角色中抽身，通過平等對話，了解孩子的網絡世界，教會他們識別風險、管理時間。正如意大利有專家所言，與其呵斥，不如讓孩子分享在手機上學到了甚麼，以此建立持續的親子對話。在此基礎上，共同制訂使用規則，輔以過濾程序等技術手段，才能形成有效管理。



教育界在此議題上肩負不可替代的責任。學校不僅是傳授知識的殿堂，更應成為培育學生數字素養和健康生活習慣的主陣地。法國推動校園「數字暫停」，澳洲禁令後校園不良行為大幅減少，均說明減少在校不當使用社交媒體能直接改善學習與社交環境。然而，比「禁止」更重要的是「教導」。學校需將媒介素養教育納入課程，系統性地培養學生辨別資訊真偽、保護個人隱私、抵制網絡暴力和避免成癮的能力。同時，學校應創造豐富多樣的線下體育、文化與社交活動，讓孩子們在現實世界中獲得成就感與歸屬感，從根本上降低對虛擬世界的過度依賴。



歸根結底，社交媒體是現代生活的一部分，絕非洪水猛獸。保護青少年，目標不應是將其與數字世界完全隔離，而是幫助他們安全、健康地暢遊其中。這需要政府以審慎、靈活的政策劃定底線並嚴格監管平台；需要學校提供系統的教育與豐富的替代選擇；更需要每一位家長付出時間與耐心，以溝通建立信任，以引導替代禁錮。只有家庭、學校與社會三方協力，我們才能為下一代構建一個清朗的網絡空間，讓他們既能享受科技之便，更能擁有一個健康、充實的真實童年。



辛正兒