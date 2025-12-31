辛正兒 - 工業旅遊夠吸引 開拓無處不旅遊 | 社論

政府正推動旅行社與本地知名品牌合作，開發入廠參觀生產線及品牌歷史導賞的新旅遊模式。這一舉措被視為對「無一處不旅遊」理念的具體實踐。



今年首8個月，整體訪港旅客人次達3320萬，較去年同期大幅上升12%。在旅遊市場全面復甦的背景下，香港需要不斷創新旅遊產品以保持競爭力，旅遊市場正處於轉型關鍵期，其中多元化的需求日益凸顯，傳統觀光購物已不能滿足追求深度體驗的新型旅客。面對這一趨勢，香港擁有獨特的優勢。本地眾多老字號品牌如醬料、傳統餅食等，承載着幾代人的集體記憶，其生產過程和品牌故事本身就成為獨特的旅遊資源。



類似的工業旅遊並非全新概念，早在上世紀五十年代已在歐洲興起。在香港，參觀可樂廠、嘉頓麵包廠曾是許多人的童年記憶。這類活動將工業生產與旅遊體驗有機結合，按參觀對象分為兩大類：一類是在運作中的工業設施內進行，展示生產過程和企業文化；另一類則以工業遺址為載體，通過博物館或展演場地形式呈現工業遺產。



對香港而言，工業旅遊具有多重價值。它不僅是旅遊產品的創新，更是品牌價值的延伸和文化傳承的載體。而近日再出的工業品牌旅遊，是多元化旅遊發展之一，早前當局已成功開發「大、小區」深度遊、歷史遺跡遊、生態保育遊等多種主題線路，滿足了不同旅客的需求。



未來的創新，更需要跳出傳統框架。主題多樣化是吸引不同客群的關鍵，例如大學校園設施參觀、主題美食比較團、影視文化追尋等新穎主題，都能為旅客提供獨特體驗。



本地個別機構也積極參與旅遊創新，例如賽馬會推出的「賽馬旅遊」，讓中外旅客親身體驗香港獨特的賽馬文化；港交所開放預約參觀，展示了香港作為國際金融中心的另一面。這些新活動不僅豐富了旅遊產品，也強化了這些機構自身的品牌形象，形成了互利共贏的局面。



而持續的政策支持，是旅遊業創新的重要保障。2025年《施政報告》明確提出發展「遊艇經濟」，計劃增加約600個遊艇新泊位，並在「機場城市」項目中額外提供超過500個泊位。政府還將向旅發局撥款12.35億港元，用於推廣特色旅遊項目，體現了對旅遊業創新的實質性支持。



多元化兼具特色主題旅遊的興起，是這座城市從「購物天堂」向體驗之都轉型的縮影。當遊客在醬料廠親手參與釀造過程，在餅食工坊學習傳統技藝，他們帶走的不僅是商品，更是對香港文化的深度理解。



從賽馬場到大學校園，從金融交易所到鄉郊農場，香港每一處都在訴說着獨特的故事。這些故事通過創新的旅遊形式被重新講述，正在織一幅「無一處不旅遊」的全新城市體驗。



辛正兒