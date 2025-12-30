Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 粵車南下促融合 法規檢討正其時 | 社論

辛正兒
30分鐘前
　　隨着「粵車南下」政策於12月23日正式實施，首批中簽的廣東車主已駕車駛入香港市區，即引發對香港車輛管理法規是否不合時宜及未能推動內地與香港融合的討論，更令人思考香港法規應否更國際化。

　　「粵車南下」初期，部分粵車兩側車門玻璃較本地車輛不透光，即俗稱的「黑玻璃」，引發了公眾對驗車雙重標準的質疑。現時香港法例要求本地車輛擋風玻璃和前座側窗必須達到70%或以上透光度。根據運輸署的回覆，對於在香港作短暫逗留的車輛，前擋風玻璃透光度不可小於70%，但前座兩側窗玻璃透光度要求則不適用。

　　然而，現時全球各大車廠出於環保考慮，會透過降低玻璃透光度來減少日照帶來的熱能。內地及國外政府早已放寬玻璃透光度的規定。現行政策要求不可使用「黑玻璃」有保安考慮，要讓執法人員能看到車內的人和物件，但法例同時容許司機拉上窗簾，存在政策矛盾。汽車業界亦提出＇隨着電子倒後鏡普及，降低車側玻璃透光度對安全性的影響甚低。故此，檢討法例容許使用不透光玻璃，是國際大趨勢，亦有利環保，當局宜順勢而行。

　　此外，香港現時沿用靠左行駛（即左上右落）的交通規則，運輸基建設施和交通管理措施均以此為基礎設計。在這種道路系統下，一般採用右軚汽車；而左軚汽車的設計與靠左行駛的交通運輸及道路系統不相符。運輸署明確表示，除非有特殊情況，否則不會接納左軚車的登記及發牌。這一限制使香港居民難以選用內地生產的左軚車，與國際間兼容趨勢存在差異。

　　誠然，世界各地在制訂交通規則和汽車標準時均有其考量，不少地區對使用與其道路系統不相符的車輛施加限制。然而，隨着全球化發展，多個國家已容許左右軚車同時使用，香港的法規則顯得較為嚴格。

　　隨着「粵車南下」與「港車北上」相輔相成，香港已有條件放寬引進更多左軚車輛南下，甚至可考慮修改法例，允許進口右軚和左軚車輛，並讓左軚車輛在香港路面行駛，只需適當調整各措施配合，如車輛出廠價、保險條款修改、駕駛培訓以及道路設施等。

　　另一方面，「粵車南下」政策也帶來新挑戰，主要是內地駕駛者對香港交通條例所知不深，如不同路段時速限制及其他交通守則，可能導致潛在的交通風險。當局有需要考慮向內地駕駛者提供更系統的培訓，同時發放更全面的宣傳資訊。

　　值得注意的是，「粵車南下」的申請人須確保指定司機持有有效的香港正式駕駛執照。這一要求雖然能確保駕駛者對香港交通規則有一定了解，但針對性的適應培訓仍然必要。

