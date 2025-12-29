Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 河套開園成創科強力引擎 | 社論

辛正兒
3小時前
　　河套深港科技創新合作區香港園區於12月22日正式開園，這不僅是北部都會區規劃中的一座地標建築落成，更是香港創科發展的里程碑。創科及工業局局長孫東說，首三座大樓已有逾60間企業進駐，其中約六成為內地企業，兩成半來自海外。這良好的開局，是一張亮眼的招商成績單，也清晰地勾勒出河套區的戰略定位。

　　河套區憑藉「一國兩制」和「國內境外」的獨特優勢，正迅速成為內地創科企業「借港出海」的首選平台。超過六成的內地企業進駐，反映了它們敏銳地看中的，是香港零關稅、低貿易壁壘的環境，以及「香港製造」的國際信譽和龐大的融資市場。通過河套，內地企業可以更便捷地對接國際規則、人才與資本，將創新產品推向全球。與此同時，約四分一的海外企業進駐，則希望藉此進入大灣區及內地市場。這種「引進來」與「走出去」的雙向流動，使河套成為匯聚全球創新要素的樞紐，其角色遠超一個單純的產業園區。

　　河套區也為香港的基礎科研實力提供了絕佳的落地與轉化場景，是打通創新鏈「最後一公里」的重大契機。香港擁有五間世界百強大學和十六間國家重點實驗室，在生命科學、人工智能等領域的基礎研究實力雄厚。然而，過去常受制於本地產業鏈不完整，科研成果難以就地轉化。河套區採用的「科研+中試」發展模式，恰好彌補了這一短板。它讓香港頂尖高校的實驗室成果，能夠在「一河之隔」的深圳找到完整的產業鏈、先進的中試設備和龐大的應用市場。這種「香港研發、深圳轉化、河套協同」的模式，將有力推動香港從上游的「從0到1」原始創新，走向中下游的「從1到N」產業化，真正把知識變成經濟產值。

　　蓬勃的創科活動必然催生對高端專業服務的旺盛需求，為香港的法律、知識產權、金融及風險投資等行業帶來黃金機遇。科創企業的成長離不開專利布局、法律保障、融資支持和上市規劃。河套園區規劃設立綜合專業服務中心，正是為了滿足這些需求。香港作為國際金融中心和普通法區，在跨境融資、風險投資、知識產權保護與仲裁等方面具有不可替代的優勢。隨着園區內企業紛紛進入研發和商業化階段，對相關專業服務的需求將呈指數級增長。這不僅是業務量的簡單增加，更是香港專業服務業與前沿科技產業深度融合、提升專業內涵的歷史性機遇。

　　香港對河套區期待已久，其意義堪比備受矚目的啟德體育園。後者旨在帶動文旅體育經濟，而河套區則肩負着為香港孵化新質生產力、重塑經濟格局的戰略使命。特區政府預計，河套園區全面運作後，可提供近10萬個就業職位，為香港GDP貢獻千億港元。然而，宏偉藍圖的實現仍面臨挑戰，例如連接深港的西面跨河連接橋需在2027年前盡快建成，以實現人員、物資的「無感」高效流通。但開園即滿租的熱烈反響，證明了市場的信心。河套區不只是一個園區，它是香港融入國家發展大局的關鍵支點，也是激發本地創新潛能的引擎，將大力推動香港成為具有全球影響力的國際創科中心。

