辛正兒 - 南北有秩序通車 雙向奔赴新里程 | 社論

前日（23日）零時，港珠澳大橋香港口岸迎來歷史性一幕：首批預約了的內地私家車，懸掛着嶄新的「FT」車牌，駛入香港市區。幾乎同時，珠海口岸的另一側，北上的香港單牌車亦川流不息。這一南一北的車流，非簡單的交通互動，而是粵港澳大灣區發展動能的一次深刻切換。隨着「粵車南下」第二階段正式落地，與先行一步的「港車北上」政策雙軌並馳，標誌着大灣區城市融合從「單向流動」的舊模式，升級為「雙向奔赴」的新里程。這不僅是交通規則的銜接，更是區域經濟徹底的暢通，必將以前所未有的力度，驅動香港與內地社會的深度融合，實現雙方民生與經濟的全面升級。



「雙向奔赴」的核心，在於打破了長久以來有形與無形的壁壘，使「一小時優質生活圈」從規劃藍圖化為生動日常。過去，粵港之間的要素流動雖頻，但受制於通關手續、交通接駁等諸多不便，難以形成深層次、高效率的整合。「港車北上」讓香港居民得以輕鬆駕車深入珠江西岸，探親、購物、度假乃至考察投資，變得「說走就走」；而今，「粵車南下」則賦予廣東居民同等的便利，赴港旅遊、商務、消費不再受固定交通班次的束縛。這種對稱性的權利賦予，使得人才、資金、訊息、消費力得以遵循市場規律和個體需求，在珠江口兩岸自由尋優配置。香港市民周末驅車至中山品嘗地道美食，廣東家庭自駕赴維港欣賞夜景，這種基於高度便利性的「微循環」，正重塑大灣區居民的生活模式，為更廣泛的社會文化交融奠定堅實根基。



更為深遠的是，這種「雙向奔赴」正強力驅動區域經濟格局優化與產業動能升級，實現「1+1大於2」的協同效應。對於香港而言，「粵車南下」直接注入消費活力。每次停留可達3日的內地遊客，屬於高增值消費群體，將惠及零售、餐飲、酒店乃至專業服務等廣泛行業。同時，政策精準激活了港珠澳大橋這座「世紀工程」的潛能，使其從象徵性的地標轉變為繁忙的「經濟動脈」與「民生通道」。對於內地，尤其是珠江西岸城市，「港車北上」已證明其強大的消費牽引力，催生了北上購物等新趨勢，帶動了本地商業與文旅產業蓬勃發展。兩者結合，形成了強大的合流效應：香港的國際化和服務業優勢，與內地廣大的市場腹地、完善的產業鏈和科技創新活力，通過便捷的人車流動被更緊密地捆綁在一起。這促進了「香港研發+內地轉化」，「香港專業服務+內地市場應用」等新型合作模式的加速落地，為大灣區構建具有全球競爭力的現代產業體系提供源源不斷的動力。



從宏觀視角看，「粵車南下」與「港車北上」的同步實施，是大灣區規則銜接、機制對接的典範之作，其意義遠超交通政策本身。它展現了一種在「一國兩制」框架下，通過制度創新化解邊界阻礙、最大化釋放協同紅利的智慧和決心。



辛正兒