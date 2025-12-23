辛正兒 - 盛事經濟發力 旅客數字上升 | 社論

2025年將盡之際，香港這座「亞洲盛事之都」再次展現出其獨特魅力。今年首11個月，訪港旅客突破4500萬人次，超越去年全年總和。而在剛過去的周六，單日訪港旅客逼近23.6萬人次，創下國慶黃金周以來最高紀錄，這良好狀況，與香港盛事經濟越辦越好，大有關係。



香港下半年活動日程表琳瑯滿目。故宮文化博物館的「古埃及文明大展」開幕以來，已吸引逾7.6萬人次入場參觀。展覽特別推出的文創產品迅速售罄。同時，由旅發局主辦的升級版「美酒佳餚巡禮」於十月在中環海濱舉辦，活動中的「名氣美食街」匯聚了13顆米芝蓮星及7顆黑珍珠鑽，讓美食愛好者一次體驗「摘星奪鑽」的滿足感，好評如潮。而今年3月啟用的啟德體育園，已晉身世界級場地，12月音樂盛事接踵而來，從月初的韓國女團TWICE演唱會，到月末的周深跨年紀念場，一系列精彩演出幾乎填滿整個月的周末。



聖誕臨近，香港街頭彌漫又中又西的濃厚節日氛圍，成為吸引中外旅客的一大亮點。數據顯示，今年前11個月的非內地訪港旅客約1000萬人次，同比增長16%。這一結構性轉變不僅豐富了香港的旅客構成，更為本地旅遊相關產業帶來更均衡的發展機遇。背後驅動的成因，在於豐富多姿的盛事經濟，成功吸引中外旅客。



旺丁亦旺財。一場大型活動帶來的不僅僅是門票收入，而是惠及旅遊、餐飲、零售、酒店和交通等多個行業。香港酒店業的表現尤為突出，2025年上半年平均入住率達到85%。餐飲零售業同樣受益。在「超級盛事周」期間，旺區餐廳和商店的人流及消費明顯增多。



香港盛事經濟的成功，亦擦亮香港的國際名片，使香港在國際旅遊城市排行中屢獲佳績。在最新的「全球百大城市目的地指數」中，香港在「最具吸引力城市」排行中名列第17位，而在「國際旅客到訪量」方面，預計2025年將躍居全球第二。



這些成就，是港府推動盛事經濟政策生效，加上投入資源驅動，而各界亦積極配合，把成效放大。接下來要推出創新政策，適度加大資源，持之以恆推動盛事經濟的發展，讓香港旅遊業以至整體經濟得益更深。



辛正兒