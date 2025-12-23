陶傑 - 管理體重 | 油尖多士

杭州通過《全民健康促進條例》，明年初正式施行，從飲食監管到健身設施雙管齊下，督促市民妥善管理體重。



配套包括要求學校、養老院、醫院等增聘營養師，鼓勵食品製造和餐飲服務業標識低鹽、低脂、低糖食品，倡導使用限量鹽勺、控油壺等工具；向公眾開放更多運動設施，完善全民健身場地網絡等，並設立「健康積分獎勵機制」，以積分兌換相關健康服務，堪為創舉。



原因是杭州成年居民體重調查顯示，過重者達30.54%，算得上「肥胖者」為8.77%，就表面數據看，其實仍低於整個浙江省平均。



傳統的杭州菜以精烹細作聞名，與中國北方人大量攝入麵食碳水相比，本不成為致肥理由，但今日快餐和外賣盛行，城市生活方式導致體力消耗大減，肥胖率大增，即使以宜居和慢活著稱的杭州也不能倖免。



此一健康條例，真正急需的是當今的美國人。杭州人所謂的「肥胖」，斷不至美國人癡肥的狀況。美國人之普遍肥胖，在食物消耗和醫療負擔上，都堪為全球之冠，其中造成的浪費，不言而喻。



美國人的飲食經資本長期的「精心調教」一味追求方便快捷，精細加工至脫離現實的地步，且不論兒童早餐麥片全無原料痕跡，連肉蛋奶類食品，也漸失其本來面目：牛肉可以合成，牛奶可以按需添加脂肪，連雞蛋也可以事先打成蛋漿出售。



美國許多城市，缺乏自然景觀，道路純為汽車設計，全不適宜散步，再加上治安不靖，健身房收費高昂，在美國，健康與修身，只是高收入人群的特權。美國不可能通過這樣的條例，膽敢觸碰食物、醫藥、保險等利益者，能有幾人？



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑