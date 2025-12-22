辛正兒 - 打造智慧基建 驅高品質發展 | 社論

歷經多年規劃建設，中九龍繞道（油麻地段）在昨天正式通車。這條全長4.7公里的主幹道，不僅將油麻地至九龍灣的繁忙時段車程從半小時縮短至5分鐘，更以其綜合效益，詮釋了「基建先行，推動經濟」發展模式的高效與成功。它的落成，不應只是另一個工程的完結，更應成為香港全面提升交通網絡現代化、智慧化水準的新起點。



中九龍繞道的價值遠超過一條普通道路。它將西九龍、啟德發展區、九龍灣等核心板塊高效串聯，印證了優質基建對區域經濟的強大拉動作用。啟德作為新商業中心的地位將因此鞏固，九龍灣的物流與企業集群吸引力得以增強，這充分說明，前瞻性的基礎投資是培育成長動能、優化城市格局的關鍵引擎。這種以重大工程帶動區域發展的模式，已被驗證為行之有效的香港經驗，必須持之以恆。



繞道的通車亦為重新檢視全港道路網絡的優化提供了契機。香港以鐵路為運輸骨幹，但道路網絡作為「毛細血管」，其效率直接影響城市活力。繞道通過分流龍翔道、加士居道等傳統塞點的車流，不僅改善了主線交通，亦惠及黃大仙、何文田等周邊社區。故此，在規劃新幹道的同時，須同步對現有道路網絡進行系統性「把脈問診」。當局應啟動全面的評估與規劃，對老舊路段進行有計劃的維修保護，並研究在一些關鍵節點實施更科學的改道與交通組織方案，讓新舊道路協同發力，實現整體通行效率的躍升。



特別重要的是，未來交通效率的提升，必須緊緊擁抱科技革命。我們不應滿足於透過建造新路來增加供給，更應借助科技最大化挖掘現有網絡的潛力。人工智慧（AI）技術的應用前景廣闊：透過AI分析全港即時交通流量大數據，可以實現動態號誌調控、預見性擁塞預警、最優路線推薦，甚至未來與自動駕駛系統協同。將中九龍繞道這樣的新基建，升級為「實體基礎設施+數位智慧系統」的雙重基建，方能從根本上治理擁堵，打造真正意義上的智慧出行城市。



辛正兒