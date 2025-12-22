Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 打造智慧基建 驅高品質發展 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
3小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　歷經多年規劃建設，中九龍繞道（油麻地段）在昨天正式通車。這條全長4.7公里的主幹道，不僅將油麻地至九龍灣的繁忙時段車程從半小時縮短至5分鐘，更以其綜合效益，詮釋了「基建先行，推動經濟」發展模式的高效與成功。它的落成，不應只是另一個工程的完結，更應成為香港全面提升交通網絡現代化、智慧化水準的新起點。

　　中九龍繞道的價值遠超過一條普通道路。它將西九龍、啟德發展區、九龍灣等核心板塊高效串聯，印證了優質基建對區域經濟的強大拉動作用。啟德作為新商業中心的地位將因此鞏固，九龍灣的物流與企業集群吸引力得以增強，這充分說明，前瞻性的基礎投資是培育成長動能、優化城市格局的關鍵引擎。這種以重大工程帶動區域發展的模式，已被驗證為行之有效的香港經驗，必須持之以恆。

　　繞道的通車亦為重新檢視全港道路網絡的優化提供了契機。香港以鐵路為運輸骨幹，但道路網絡作為「毛細血管」，其效率直接影響城市活力。繞道通過分流龍翔道、加士居道等傳統塞點的車流，不僅改善了主線交通，亦惠及黃大仙、何文田等周邊社區。故此，在規劃新幹道的同時，須同步對現有道路網絡進行系統性「把脈問診」。當局應啟動全面的評估與規劃，對老舊路段進行有計劃的維修保護，並研究在一些關鍵節點實施更科學的改道與交通組織方案，讓新舊道路協同發力，實現整體通行效率的躍升。

　　特別重要的是，未來交通效率的提升，必須緊緊擁抱科技革命。我們不應滿足於透過建造新路來增加供給，更應借助科技最大化挖掘現有網絡的潛力。人工智慧（AI）技術的應用前景廣闊：透過AI分析全港即時交通流量大數據，可以實現動態號誌調控、預見性擁塞預警、最優路線推薦，甚至未來與自動駕駛系統協同。將中九龍繞道這樣的新基建，升級為「實體基礎設施+數位智慧系統」的雙重基建，方能從根本上治理擁堵，打造真正意義上的智慧出行城市。

辛正兒

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
16小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
13小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
14小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
15小時前
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
影視圈
12小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
10小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
7小時前
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
14小時前
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
影視圈
16小時前
更多文章
辛正兒 - 從埃及展空前成功 推動策展產業出口 | 社論
　　香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」獲得空前成功，平均每日吸引逾3000人次入場，將會把館方全年訪客量推上突破百萬人次，較去年多逾一成。這佳績不僅反映市民和旅客對高質素文化展的渴求，更揭示香港發展專業策展文化產業的巨大潛力。 　　是次展覽匯集了來自埃及七間重要博物館及薩卡拉考古遺址的250件瑰寶，橫跨近5000年歷史，以4個精心設計的單元呈現古埃及文明的演變。展覽的成功，力證精心策劃的大
2025-12-19 02:00 HKT
頭條社論