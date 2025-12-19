Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 從埃及展空前成功 推動策展產業出口 | 社論

辛正兒
40分鐘前
　　香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」獲得空前成功，平均每日吸引逾3000人次入場，將會把館方全年訪客量推上突破百萬人次，較去年多逾一成。這佳績不僅反映市民和旅客對高質素文化展的渴求，更揭示香港發展專業策展文化產業的巨大潛力。

　　是次展覽匯集了來自埃及七間重要博物館及薩卡拉考古遺址的250件瑰寶，橫跨近5000年歷史，以4個精心設計的單元呈現古埃及文明的演變。展覽的成功，力證精心策劃的大型文化展具有巨大的市場吸引力。在當今體驗經濟時代，市民與遊客不再滿足於被動觀賞，而是追求具有教育性、沉浸感與話題性的文化體驗。古埃及展正正滿足了這種需求。

　　其次，展覽相關的文創產品與紀念品被搶購一空，尤其盲盒公仔大受歡迎，顯示文化展覽的價值鏈可以延伸至商品化領域。這不僅為博物館開拓了重要的收入來源，更證明了文化內容與創意設計結合所能產生的經濟效益。這種「文化產品化」的模式，若能系統化發展，可成為香港文化產業的重要組成部分。

　　最重要的是，這次展覽的成功彰顯了香港在策展領域的專業能力。從文物協調、主題規劃、空間設計到教育推廣，香港團隊展現了國際水平的專業素養。這促使我們思考：西九文化區乃至整個香港，能否將這種專業策展能力發展成一門新的文化人力產業？

　　事實上，香港具備發展專業策展產業的獨特優勢。作為中西文化交匯點，香港團隊既理解國際博物館的運作標準與學術要求，又熟悉亞洲乃至大中華區的文化語境與市場偏好。這種雙重視角使香港策展人能有效橋接不同文化體系，設計出既有國際視野又具本地共鳴的展覽。

　　我們建議，西九文化區應積極研究成立專業策展服務單位，為海外博物館提供全面的展覽策劃服務，包括主題設計、文物選擇、敘事構建、教育活動設計等全流程服務。香港專業人員可擔任策展顧問角色，收取專業服務費用，從而建立可持續的商業模式。

　　長遠而言，香港可定位為「國際文化策展中心」，除了引進海外展覽，更可協助中國內地博物館將其藏品以專業方式推向世界舞台。這種「文化中介」角色，既能提升香港的文化軟實力，也能創造高增值的就業機會，推動經濟多元化。

　　古埃及展的成功是一面鏡子，映照出香港文化產業的未開發潛力。當我們讚歎法老文明的輝煌時，更應把握機遇，將這次展覽的成功經驗轉化為推動本地專業策展產業發展的動力，讓文化不僅滋養心靈，也成為香港經濟發展的新引擎。

